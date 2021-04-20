Expedia調查︰最高搜尋量日本囊括8名　逾四成港人等待疫苗外遊

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-20 21:16

本港新冠肺炎疫情反彈，變種病毒株首次流入社區，為港府與新加坡商討的航空旅遊氣泡，亦為計劃外遊的港人帶來不明朗的因素。Expedia今日公布最新的調查結果，其中搜尋榜顯示今年首季港人搜尋「香港」的次數最多，而日本於首20位中佔據8個城市，為最受歡迎的國家。 調查亦發現，43%受訪者稱，須等待疫苗才計劃旅遊，僅得30%受訪者認為，只要遵照所有防疫措即可安心旅行。Expedia高級副總裁兼總經理Shiv Singh表示，看好未來的旅遊需求，但仍視乎各地的防疫措施、疫苗接種率等，但預料最終會重回疫情爆發前的情況。

Expedia今日公布香港版網頁最新的調查結果，發現今年首季港人搜尋次數最多的地方，便是香港。另有17個城市位於亞洲，而日本佔8個旅遊目的地為最多，分別為東京（第2位）、大阪（第7位）、北海道（第8位）、札幌（第9位）、沖繩（第13位）、京都（第14位）、名古屋（16位）、山梨（第19位）。僅得3個旅遊目的地位於亞洲以外，分別為英國倫敦（第4位）、英國曼徹斯特（第11位）、加拿大多倫多（第20位）。

港人或因Staycation搜尋「香港」最多

Expedia分別於去年10月至12月，分別委託兩間調查機構於網上收集數據及進行訪問，發現71%的受訪者有意比原訂花費更高的金額，於今年內前往願望清單的目的地；亦有20%受訪者表示上一個假期以Staycation度過，或因此香港成為網站最高搜尋量的地方。

Expedia亦分析了港人今年的旅遊趨勢，首先本地遊取代了離港外遊計劃，51%受訪者表示，相比疫情之前更重視本地旅遊。港人亦對亞洲旅遊復甦較有信心，55%受訪者將選擇亞洲城市為下個旅遊目的地。

此外，健康及衛生亦為重點考慮因素，53%受訪者稱下次旅行，會優先考慮清潔及安全措施。至於離港旅行的時間點方面，43%受訪者稱，會等待疫苗才計劃旅遊，亦有41%表示會延後至今年下半年才離港旅行。僅得30%受訪者認為，只要遵照所有防疫措即可安心旅行。

Expedia總經理︰看好需求 投放5年來最大宣傳開支

Expedia高級副總裁兼總經理Shiv Singh表示，疫情在世界各地爆發後，Expedia開發全新的手機應用程式及網頁，在更新後版面更為清晰及簡單。Expedia亦與合作酒店及航空公司，向用戶提供免費取消預訂，以及提供外遊提示服務，提醒各地不同的隔離檢疫措施。

Shiv Singh續指，因看好未來的旅遊需求，已投放5年來最大的宣傳開支。不過，屆時具體復甦的情況，例如航班或酒店的價格會否上升，仍視乎各地的防疫措施、疫苗接種率等，認為目前仍有許多不明確定因素，但預料最終會重回疫情爆發前的情況。