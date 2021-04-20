許樹昌指印裔男帶南非變異病毒株　推旅遊氣泡前應解決變種問題

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-20 11:56

本港新冠肺炎疫情反覆，更有變種病毒個案流入社區。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）透露，日前確診的印裔變種病毒男患者初步驗出帶南非變種病毒株「E484K」。他估計該男子有兩個可能原因走入社區，包括在印度感染而潛伏期特別長。 而另一可能是在酒店中感染，惟許指目前衞生署於該男子檢疫酒店的門柄、食物勾上病毒檢測均為陰性。他認為該男子由社區感染機會較低，「如果係社區感染，應該已經有好多個案」。

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許樹昌今日於港台節目千禧年代表示，變種病毒傳播力高60至70%，引致社區爆發的機會增加，如感染過新冠肺炎人士接觸變種病毒後，亦會再感染。

日前一名來自印度男子驗出帶變種病毒，已在社區逗留8天。許樹昌指，該男子初步驗出帶南非變種病毒株「E484K」，因他於酒店檢疫期間多次檢測亦陰性，估計其潛伏期特別長，或於酒店內感染。惟他補充，目前酒店員工檢測結果全部為陰性，而酒店的門柄、食物勾上面的病毒檢測均為陰性。因此他強調，不一定可以找出該男子感染途徑。

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許樹昌認為，雖然暫時未見社區有變種病毒傳播，但未能確定會否出現爆發，該名曾印裔男患者曾於社區活動，建議政府要留意14日內有沒有其他涉及南非變種病毒。他認為政府今次反應迅速，包括該男子曾居住的大廈全部居民須檢疫，以及與他曾去過同一地方的人士亦須檢測，相信可減低風險。

被問到新冠疫苗是否可應對南非變種病毒，許樹昌指BioNTech復必泰疫苗能產生的抗體雖然下跌，但仍能中和病毒；而科興則未有太多文獻數據。他又表示，復必泰疫苗藥廠發表研究指跟進接種者6個月，南非800宗確診個案中，已接種疫苗人士沒有確診。他強調：「有疫苗無理由唔打，係最經濟、最有效方法產生抗體」。

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應解決變種病毒問題 再推旅遊氣泡

許樹昌回應有病人接種兩劑科興疫苗後確診時指情況「唔出奇」，因接種兩針疫苗後，要待14日後抗體水平先穩定。至於有市民自行接種不同疫苗，他建議如想試混合針，應參與香港大學研究。而「旅遊氣泡」方面，許指新加坡與本港一樣，遇到變種病毒的問題，認為應先解決相關問題，才能推出「旅遊氣泡」。

由於變種病毒患者曾到訪海港城，本月11日曾身處尖沙咀海港城商場人士須強制檢測。尖沙咀西區議員陳嘉朗今日於同一節目指，昨日（19日）早上10時至11時期間，海港城3號停車場已有300人排隊等候採樣，龍尾要等候一個半小時。他曾呼籲市民到區內其他檢測中心，認為承辦商「11點幾先叫人去第度慢咗少少」。他又形容，昨日海港城十室九空，商場與平日相比安靜。

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