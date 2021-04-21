8.18及8.31集會｜黎智英李柱銘何俊仁就定罪提出上訴

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-21 17:34

壹傳媒創辦人黎智英等多名資深民主派人士，因參與前年的8.18和8.31兩場未經批准集會，先後在兩案被定罪，其中黎智英共被判囚14個月。而黎和被判緩刑的何俊仁和李柱銘，昨(20日)就8.18案的定罪和判刑提上訴。此外，黎亦就8.31案的判刑亦提出上訴。

涉案10人在兩案的總刑期。

黎智英、李柱銘和何俊仁等共9名人，在8.18案中被控組織及明知而參與未經批准集結兩罪。其中黎智英、李柱銘和何俊仁在審訊後被裁定罪成，黎在該案被判囚1年；李被判囚11個月，緩刑2年；何被判囚12個月，緩刑2年。他們就該案的定罪和判刑，向上訴庭提出上訴。

8.18流水式集會案中9名被告的判刑。(詳看下圖)

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此外，黎智英、李卓人和楊森亦涉於前年8月31日，在警方發出反對通知書下，仍在港島參與遊行。他們承認1項明知而參與未經批准集結罪，黎在該案被囚8個月，其中兩個月與831案分期執行，即共被判囚14個月。而黎亦就8.31案的判刑提出上訴。

8.31示威案3名被告的判刑。(詳看下圖)

案件編號：CACC84、85/2021

2019年8月18日的流水式遊行的情況。(詳看下圖)

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2019年8月31日在灣仔的集會。(詳看下圖)