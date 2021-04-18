8.18集結案｜多國發聲明譴責　外交部駐港公署斥褻瀆踐踏國際法治

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-18 16:30

民主黨創黨成員李柱銘、前立法會議員李卓人、何秀蘭等多名民主派元老，日前因前年參與8.18和8.31集會，被判監禁及緩刑。美國、英國和歐盟發聲明譴責事件，稱此舉再次證明中國和港府破壞香港在《基本法》和《中英聯合聲明》保障下的基本自由和權利，消除各種形式的異議。 外交部駐港公署發聲明，稱針對美國、英國、歐盟一些政客對特區法院依法判刑黎智英、李柱銘等人的「無端指責」、「惡意抹黑」，甚至公然「呼籲放人」，駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，形容是對「特區法治與國際法治的雙重褻瀆與踐踏」。

李柱銘步出法院時步履緩慢，未發一言。（梁鵬威攝）

任何干預和施壓「只會搬起石頭砸自己的腳」



外交部駐港公署發言人指出，香港是法治社會，有關人員因組織參與未經批准的非法集結被判刑，形容是「事實依據充分，程序完全合法，判決依法公開」，發言人批評外國干預勢力常把法治掛在嘴邊，卻一再將違法犯罪分子美化為「民主鬥士」，阻撓特區司法機關依法辦案，將政治操弄置於特區法律之上，「他們假仁假義地表示『要與香港人民站在一起』，卻無視特區主流民意，一再損害特區法治與繁榮穩定，實際上站在了香港人民的對立面。他們言必稱維護國際規則，卻一再踐踏國際法與國際關係基本準則，肆意插手香港事務與中國內政，充分暴露出其對國際規則合則用、不合則棄的雙重標準。」

發言人強調，有法必依、違法必究是法治核心要義，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權，發言人敦促有關國家恪守不干涉內政等國際法原則和國際關係基本準則，切實尊重法治精神，摒棄虛偽的雙重標準，停止包庇和美化違法犯罪分子，停止損害香港法治與司法獨立，停止干預香港事務和中國內政，「任何干預和施壓都注定是徒勞的，只會搬起石頭砸自己的腳」。