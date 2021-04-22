新冠疫苗｜藥劑師學會：餵哺母乳媽媽可考慮打復必泰

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-22 10:20

新冠肺炎疫苗接種群組擴大至16歲至29歲年齡組別，本周五（23日）起可供預約，將有更多適齡懷孕及餵哺母乳的女士可能考慮接種疫苗。 香港醫院藥劑師學會指出，復必泰疫苗對孕婦的影響仍然尚在研究，學會不建議為孕婦作「常規接種」，但若然接種復必泰疫苗，能為某些因感染新冠肺炎而導致嚴重並發症的高危孕婦帶來潛在好處，建議應向專科醫生商討是否可以打針。

新冠肺炎疫苗接種群組擴大至16歲至29歲年齡組別，本周五起可以預約登記。（資料圖片／余俊亮攝）

不建議為孕婦作常規接種

香港醫院藥劑師學會指，目前孕婦或餵哺母乳的女士不適宜接種科興新冠疫苗；至於復必泰疫苗對孕婦影響的研究數據有限，藥廠則建議若接種好處大於風險時，孕婦可以考慮打針。

學會指表示，復必泰疫苗是核酸疫苗一種，疫苗沒有致病性和活病毒，不能感染孕婦和胎兒，不過由於疫苗對孕婦的影響仍然在研究當中，不建議為孕婦作常規接種；若然接種復必泰疫苗，能為某些因感染新冠肺炎而導致嚴重並發症的高危孕婦帶來潛在好處，建議孕婦應向婦產科專科醫生商討是否可以打針。

學會續指，按照世界衛生組織建議，本港餵哺母乳的女士可考慮接種復必泰，而所產生的抗體可能保護母嬰免受感染。如女士接種第一劑復必泰後才懷孕，可與婦產科專科醫生商討是否可接種第二劑，或考慮生產後才接種第二劑，而接種復必泰後無需避免懷孕。