衛健委指國產新冠疫苗能控制變異株影響　全國全年產能接近50億劑

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-21 10:45

國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉，在昨日（20日）下午舉行的博鰲亞洲論壇2021年年會上表示，目前中國的新冠疫苗能夠控制變異株的影響。他又稱，國內新冠疫苗全年產能接近50億劑。

鄭忠偉表示，中國的新冠疫苗能夠控制變異株的影響。（新華社）

鄭忠偉表示，從新冠病毒有第一個變異株開始，相關的科研攻關組就專門布局，持續跟踪新冠病毒變異株工作和疫苗研發工作，同時也進行了新冠疫苗對所有變異株產生的作用的比對工作。「中國的審評審批標準非常嚴格，在這次新冠疫苗審評審批工作當中尤其突出。」

鄭忠偉指，目前國內新冠疫苗全年產能接近50億劑，今年預計能夠超過30億劑產量，目前包括科興和國藥的日產量都在600萬劑左右，從下半年起，新冠疫苗產能會得到較好釋放。

對於疫苗產量，科興生物董事長尹衛東表示，科興今年有能力生產20億劑疫苗，希望更多人盡快接種疫苗。

尹衛東說，科興今年有能力生產20億劑疫苗，希望更多人盡快接種疫苗。（新華社）

談及全球抗疫、COVAX（新冠肺炎疫苗實施計劃）等議題時，鄭忠偉說，「（新冠疫苗）作為全球公共產品，中國政府一直非常開放」，中國是最早承諾加入COVAX，並於去年10月明確承諾向COVAX提供1000萬劑疫苗。

尹衛東稱，科興已合共向全球提供了2.6億劑次新冠疫苗，其中60％以上都提供給了中國之外的國家。目前，科興的新冠疫苗日生產量在600萬劑以上，將繼續增加與世界各國的合作研究和生產。

（界面新聞／網易新聞）