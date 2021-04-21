保安局譴責網媒刊登失實文章　重申修訂出入境條例不影響市民離港

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-21 22:10

保安局今日（21日）發聲明，不點名有網媒今日（21日）刊登的一篇文章，內容對《2020年入境（修訂）條例草案》下有關賦權保安局局長就運輸工具提供乘客資料訂立規例的條文，作出失實和誤導性的敍述，並在社交媒體發放，予以強烈譴責。局方重申，修訂目的是為了履行香港特別行政區在《國際民用航空公約》下的國際責任，有關系統的目的是要求來港、而非離港的航機提供乘客資料，並不會對香港居民出入境自由有任何影響。

保安局不點名譴責有網媒刊登失實文章，重申修訂出入境條例不影響市民離港。（資料圖片）

保安局：履行《國際民用航空公約》

保安局發言人指，條例草案下建議加入有關賦權條文，目的是為了履行香港特別行政區在《國際民用航空公約》下的國際責任，以推行預報旅客資料系統，政府在提交立法會條例草案委員會的文件和在草案委員會的會議上，已多次向立法會議員和公眾清楚解釋，有關系統的目的是要求來港、而非離港的航機提供乘客資料，並不會對香港居民出入境自由有任何影響。

保安局發言人指，有關系統的目的是要求來港、而非離港的航機提供乘客資料。（資料圖片）

斥居心叵測、故意誤導市民、蠱惑人心

保安指，對於個別組織刻意發放失實信息及故意曲解有關條文的立法目的和背景，藉此散播謠言，誤導市民，企圖抹黑立法程序，保安局對此表示極度不滿，須直斥其非，批評「居心叵測」，故意誤導市民，蠱惑人心，會予強烈譴責。

保安局指，根據《國際民用航空公約》的要求，所有成員須推行預報旅客資料系統，並賦以法律效力，按照有關規定，航空公司須在航機起飛赴港前，向入境事務處提供所有乘客及機組人員的資料，又指現時已有超過90個國家推行該系統，包括歐盟成員國、美國、加拿大及澳洲等。

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《基本法》保障港人出入境自由

保安局強調，國際民用航空組織引入預報旅客資料系統是為了提升國際民航保安，同時便利世界各地出入境管制機關對旅客實施更有效管制，香港居民的旅行和出入境自由受《基本法》第三十一條所保障。在政府向立法會提交條例草案前，現時已確定所有條文均符合《基本法》，包括有關人權的條文，認為沒有需要在主體法例提及有關權力不會對香港居民、以及有權進入並留港人士的權利造成任何影響。

保安局指，條例草案將於4月28日立法會會議上恢復二讀，如獲立法會通過，修訂條例將於8月1日生效，政府亦會着手擬備有關預報旅客資料系統的附屬法例，並會適時諮詢持份者及立法會的意見。