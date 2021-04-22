港大網上考試　學生不滿筆試須用三部電子器材　校方：可回校應試

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-22 08:00

港大將於5月舉行網上考試，校方為加強考試公平性，要求學生使用至少兩部電子器材，以閱覽試卷、攝錄應考環境、記錄電腦桌面情況等，若學生需要遙距筆試作答，更需要額外使用多一部器材以上載試卷。 有港大學生向《香港01》投訴指，考試時同一部電腦須運作多項功能，擔心硬件及網絡未能負荷。他續指，不少學生關注無足夠電子器材考試，校方卻未有提供硬件協助，僅稱會提供應試場地，質疑新安排做法「離地」。 港大回覆稱，如學生因為網絡或其他原因，無法於家中考試，可向考試事務處提出申請，校方可提供場地等協助。

港大網上考試將於5月舉行，校方為加強考試公平性，要求學生使用至少兩部電子器材。（資料圖片）

需電腦Zoom 手機影環境 另一器材掃描及上載答卷

港大早前向全體學生和教職員發電郵指，下月舉行的網上考試會有新安排，為確保考試公平及可信性，要求學生使用兩部或以上電子器材應試，包括使用一部電腦登入兩個Zoom網上會議，讓監考員實時監考，同時記錄電腦桌面情況，完試後考生需要在指定時間內提交錄影記錄。

在考試時，學生需要使用手機拍攝應試的周邊環境。若學生需要遙距筆試作答，更需要額外使用多一部器材掃描及上載答卷。

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學生引述校方簡介會上稱「可問人借」

有港大學生向《香港01》表示，在4月的考試簡介會上，不少同學均關注電子器材不足問題，校方卻未有提供硬件協助，僅稱「可問人借」，並可提供應試場地，質疑新安排做法「離地」。他指，自己修讀工程課程，應試的四個科目全部均要求以筆試作答，無奈向身邊友人借用電子平板，「家人都要返工用電話，如果問佢哋借，咁佢哋工作點算?」

他表示，目前尚未有機會實測考試系統，但考試時同一部電腦需要運作多項功能，例如參與會議、記錄屏幕畫面、閱讀試卷及作答，擔心硬件及網絡未能負荷，「如果突然中途死機，到時都唔知點證明自己部電腦有問題，定係學校系統有問題。」他希望校方可以恢復舊有考試安排，即只須使用兩部電子器材，並毋須記錄電腦桌面情況。

港大校委會本科生代表葉芷琳表示，理解校方新安排是希望避免作弊情況，但卻忽略實際操作的可行性。（資料圖片）

港大學生代表：疫情多新政策 同學無所適從

港大校委會本科生代表葉芷琳表示，理解校方新安排是希望避免作弊情況，但卻忽略實際操作的可行性。她舉例，部分學生可能無三部電子器材，應試期間又有很多規限，又要協調器材運作，直言操作上有難度，若然未能達到要求，亦未知會否不獲准應試。她指自疫情以來，校方調整課堂安排「過快」，提出好多新政策令同學無所適從。

港大回覆查詢指，個別考試所需的電子器材因應考試的考核模式而略有不同，只有紙筆作答的考試才需要使用額外的器材掃描答案。校方續指，如學生因為網絡或其他原因而無法於家中進行考試，可於4月26日或之前向考試事務處提出申請，校方會根據情況而作出特別安排，例如於校內提供場地予學生進行考試等。