DSE 放榜｜香港大學附屬學院首網上招生　校長：未來會繼續使用

香港大學附屬學院今日（22日）公布網上報名及即場收生情況。校長陳龍生稱，今日共有1,800人報名，其中有九成二透過網上系統報名，只有150人親身到現場報名。陳龍生表示，網上報名系統運作順暢，有意於未來繼續使用。 因應疫情變化，學校未來有可能會使用網上教學模式上課。陳龍生指，學院已投資600萬元於升級課室設施上，確保老師與學生能夠在課堂上有效溝通。

網上報名系統運作順利 未來會繼續使用

香港大學附屬學院今年第1次使用網上報名形式招生，今日公布網上報名及即場收生情況，至今共有12,000人報讀，最多人報讀的是護理、工商管理、社會科學；而單單是今日(22日)是文憑試放榜日，共有1,800人報名，其中有九成二透過網上系統報名，只有150人親身到現場報名。

陳龍生指，學院有足夠防疫措施。入口有工作人員量度體溫，報名學生亦需填寫健康申報表，而場內也有分流措施，避免學生在同一房間聚集，將校園內人流控制在100人以內。

陳龍生形容，「網上招生註冊為大趨勢」，將來會繼續沿用「雙軌式招生報名」程序。

學生親身報名感「穩陣」

報讀人文學科的黃同學表示，數學成績略有「失手」，親身報名讓她感覺較「穩陣」。她稱現場比想像中少人，工作人員態度友善，報名流程相當順利。

另一位報讀心理學的周同學則表示，因成績未達預期目標，希望能親身來到現場，爭取面試機會。



投資600萬備網上教學

陳龍生稱，在疫情之下，未來有可能會採用網上教學模式上課，而學校為此已有完善準備，現時已投資600萬升級課室設備，確保老師與學生能夠在課堂上有效溝通。

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