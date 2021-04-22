新冠肺炎｜7人周二接種後不適送院　2人胸部不適、高血壓留院

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-22 00:15

政府公布最新疫苗接種情況，周二（20日）有7宗接種後不適送院個案，其中一位52歲婦人接種復必泰第一劑後，胸部不適；另一位63歲女子打第二劑科興後，出現高血壓及心悸，兩人送院後情況穩定，經治療後留院觀察。其餘5人已經出院。

約77.3萬人已打疫苗

疫苗接種數據方面，累計55日政府已為市民接種共約117萬劑疫苗。約77.3萬名市民已打第一劑疫苗，包括約38.9萬人打科興，約38.5萬人打復必泰；約39.9萬人已接種第二劑疫苗，包括約25萬人打科興，約14.9萬人打復必泰。



截至昨晚（21日）8時的24小時內，約有23,400名市民接種疫苗。科興疫苗方面，約有3,900名人打第一劑，約有8,100人打第二劑；至於復必泰疫苗，約有11,300人打第一劑，約有200人打第二劑。

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

女子胸口痛及雙手麻痺 治療後已出院

周二共有7宗接種疫苗後不適送院個案，年齡介乎39至63歲，當中5人打復必泰第一劑，2人打科興第一劑或第二劑。

目前有兩人留院觀察，包括其中一位52歲婦人，她在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種復必泰第一劑後，胸部不適，送往仁濟醫院治療 ；另一位63歲婦人在源禾路體育館打第二劑科興後，出現高血壓及心悸，送往威爾斯親王醫院治療。至於其餘5人則已經出院。

一名40歲女子在伊利沙伯體育館接種第一劑復必泰後胸口痛及雙手麻痺，送律敦治醫院，經治療後已經出院。