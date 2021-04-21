新冠肺炎｜巴西疫情告急　擬增購1億劑輝瑞疫苗

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-21 21:57

巴西疫情嚴峻，雖然接種疫苗計劃有助減低新增的長者死亡數字，但在未接種疫苗的年輕群組，疫情仍在升溫。當地通訊部長法里亞（Fabio Faria）4月20日表示，正洽談增加購買1億劑由輝瑞藥廠（Pfizer）研發的新冠疫苗。

法里亞表示，有關磋商已在20天前開始，政府正尋求加速洽購程序。巴西之前已訂購1億劑輝瑞疫苗，預計首批疫苗會在下周送達，然後另有1550萬劑在4月至6月運抵當地。

路透社報道，若然巴西與輝瑞達成增購協議，新加購的疫苗將自今年底起開始運送到巴西。

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目前巴西疫情嚴重，衛生部4月20日公布，單日新增6.9萬宗確診，3321宗死亡個案，累計確診個案升至約1404萬宗，累計病逝個案達到37.8萬人。

美聯社報道，巴西的疫苗接種計劃緩慢展開，當地全國人口2.1億，完成兩劑接種者少於900萬人。目前當地使用的疫苗包括科興疫苗與阿斯利康疫苗。

報道指，當地疫苗計劃看來成功減低新增的長者死亡數字，在2月，80歲以上長者佔全國染疫死亡個案的2成半，至3月此數字變為少於2成。但是全國疫情仍嚴峻，尤其是在未接種疫苗的年輕群組。在所有年齡群組，3月的新增確診個案較2020年12月上升約70%，3月的新個案達到225萬宗。在20至59歲年齡群組，3月的新增死亡個案為2月的3倍。

據《紐約時報》統計，巴西全國至今共施打3,380萬劑疫苗，12%人口接種至少一劑疫苗，4.3%人口完成接種兩劑疫苗。