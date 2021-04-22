泛民47人案｜譚文豪多次獲美領邀請　官稱可見其影響力　拒譚保釋

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-22 19:07

泛民47人疑參與「35+初選」被指違反《港區國安法》，譚文豪及徐子見被撤銷保釋，但李予信及施德卻獲獲得批准。高等法院今日（22日）頒判詞解釋理由，指李及施服務社區時多次與政府合作，李初選落敗後沒有發表或作出與初選協議有關的事宜，而施則一直專注社區工作，故批准他們的保釋；但譚文豪卻有份聯署去信美國，要求美國國會通過《香港人權與民主法案》，法庭也關注到徐在網上發放的言論，故拒譚及徐的保釋。

譚曾在專頁顯示損害港府的決心

國安法指定法官杜麗冰在判辭指，控方指譚文豪曾聯署去信美國參議院及眾議院議員，呼籲他們盡快通過《香港人權與民主法案》，而其Facebook專頁亦顯示他損害香港政府的決心。

在外國眼中仍是有影響力的人

譚的律師雖反駁稱，這些事均在國安法實施前作出，譚辭任議員後，已退出政界，專心照顧家人，而美國領事館職員曾三度約見譚，譚亦沒有應約。譚亦有在內地置業，專心經營茶餐廳，沒時間作出損害香港的行為。惟控方仍強調譚在外國眼中仍是有影響力人士。

法官指，譚的確是致美國國會信件中的主要聯署人，他多次受美國領事館邀請會面，可見其影響力，最終決定不批准他的保釋。

控方指徐頻道所放影片涉誤導

至於同被拒保釋的徐子見，控方在庭上播放徐在YouTube個人頻道的影片，指影片中誤導和疑似假新聞，如聲稱解放軍已調派至香港街頭，軍車裝配可干擾訊號的設備，以妨礙新聞自由及溝通管道，這亦是一個即將發生等同六四事件的軍事行動之先兆等，直指徐透過情緒化及對抗性字眼，作出沒有根據的推測，圖製造恐慌兼引起憎恨。徐的律師曾反駁指片段觀看的人數少，亦有片段只談及社會問題。

法官稱關注片中的言論，但為免避影響日後審訊，只能表示法庭作出預測性評估後，拒絕其保釋。

李及施初選落敗後專注社區工作

就李予信及施德來獲准保釋，法官解釋稱李擔任區議員期間服務社區，多次與政府部門合作，他初選落敗後，除了提名他人參選立法會外，沒有發表或作出與初選協議有關的事宜，故批准他保釋。

施的律師指施自初選落敗後，專注社區工作，在新冠肺炎肆虐時盡力服務社區，亦多次與政府就社區事務合作，法官認為有足夠理據相信他不會再作危害國安，同樣批准保釋。

案件編號：HCCP114、115、120、126/2021

譚文豪等36名未獲保釋的被告。(詳看下圖)

+ 30 + 30 + 30

11名獲准保釋的被告及他們的保釋條件。(詳看下圖)