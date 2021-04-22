蔡玉玲案｜8新聞工會團體聲明　強調查冊無罪　新聞自由響起喪鐘

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-22 19:41

香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲報道7.21元朗襲擊事件時，透過車牌查冊進行報道，被控告虛假陳述，法庭今日（22日）裁定她罪成罰款6,000元。8個新聞工會及團體發表聯合聲明，強調記者查冊無罪，判決狠狠地摧毀新聞自由。 聲明指出，私隱條例保障傳媒採訪權，但政府以打擊「起底」為名，客觀上協助有權有勢人士隱藏事實，並非捍衛公眾利益。政府將記者送上犯人欄，亦令新聞自由響起喪鐘。

蔡玉玲進入法庭前有與支持者擁抱，包括記協主席楊健興。(盧翊銘攝)

香港記者協會、香港電台節目製作人員工會、明報職工協會、眾新聞工會、壹傳媒工會、大專新聞教育工作者聯席、香港攝影記者協會及獨立評論人協會發表聯合聲明，指警方以以涉嫌作虛假聲明拘捕蔡玉玲是錯誤的決定；律政司的檢控是一錯再錯；法院裁定罪名成立，是錯上加錯。

「新聞界黑暗的一天、香港蒙羞的一天」

聲明強調，記者查冊無罪，但被裁定有罪，進行正常採訪工作被判違法，狠狠地摧毀香港僅餘的新聞自由，「我們感到心情沉重，悲憤莫名，痛心疾首。」記者因履行職能，讓涉及公眾利益的資訊曝光，竟要負上刑責，是新聞界黑暗的一天、香港蒙羞的一天，反問：「《基本法》上的香港居民享有言論、新聞、出版的自由，又有何保障？」

+ 3 + 3 + 3

「記者求真出於公眾利益，何罪之有？」

7.21事件在社會引起極大爭議，聲明認為，警方處理受到質疑，甚至有「警黑勾結」的說法，傳媒工作者追求真相，查冊、求證、報道，希望披露更多資料，真相才能大白，公眾才可作更公正評論，「記者求真並不是出於私利，而是出於公眾利益，何罪之有？」

聲明指出，私隱條例保障傳媒採訪權，是基於傳媒具監察功能，保障公眾知情權，維護公眾利益。政府高舉保障私隱，打擊「起底」為名，不談新聞自由、傳媒監察、社會透明度、公眾知情權，客觀上是協助有權有勢人士隱藏事實，並非捍衛公眾利益。

聲明最後明言，「歷史會記下這一日，亦必須記下這一日」，記者查冊是彰顯第四權監察功能，政府將記者送上犯人欄，法院裁定記者有罪，嚴重衝擊第四權，亦令新聞自由響起喪鐘。