港台抽起多集節目　涉譚小環參演《環顧日常》、蔡玉玲編導節目

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-18 21:36

港台新任廣播處長李百全本月正式上任，不足一個月已風波不斷，被指先後抽起多個節目，包括多集《香港故事》、講述特殊教育的一集《卓越教室》，以及黃店「大渣哥」老闆娘譚小環有份拍攝的《環顧日常》等，惟管理層未透露原因。 港台回覆指，在電視頻道上的各種節目編排及調動，屬內部運作事宜，港台不作個別評論。

綜合多間傳媒報道，港台管理層昨決定抽起由港台編導蔡玉玲負責編導、主要講述特殊教育的一集《卓越教室》。該節目與教育局合作製作，以紀錄片形式製作，介紹八組獲行政長官卓越教學獎的老師及其獲獎教案。被抽起的一集內容不涉任何政治或敏感議題，在節目表上仍顯示3月21日會播放新一集的《卓越教室》。

而《香港故事》其中兩集，分別訪問因民主派初選被捕的嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融，以及因蠔涌爆炸品案被判入獄3年10個月的彭艾烈，未完成剪輯已被腰斬製作。

譚小環參與拍攝的《環顧日常》，也有可能被抽起。譚小環今日在Facebook上載工作照，指「我作為演員，一直用心去演，希望大家會睇到我的演出，我信總有機會在不同的平台上睇到」，不少網民留言鼓勵。

此外，由黃秋生負責旁白、為視障人士而設的口述電視節目《聽出好戲勢》亦被抽走。

李百全於3月1日上任，接替提早離職的梁家榮。報道指他上任數日已要求節目出街前要讓他先過目，並點名審查公共事務組節目，包括《鏗鏘集》、《視點31》、《香港故事》；更指節目《香港故事》訪問的樂隊LMF，形容該樂隊有「極端政治取態」，以及唱粗口歌，認為有關訪問在公營廣播上播出「唔decent」。

港台發言人指，一向會與其他政府部門合作，聯合製作各式節目以配合港台作為公共廣播機構的目的和使命，至於節目的製作、宣傳和播放等安排，港台會適時與相關部門緊密聯繫及溝通。發言人又指，港台在電視頻道上的各種節目編排及調動，屬內部運作事宜，港台不作個別評論。