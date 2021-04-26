涉參與前年東涌燒國旗　技術員受審　會面稱認為爬旗桿「型啲」

撰文： 陳家怡 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-26 16:12

前年9月1日有市民因應反修例運動，發起到機場進行「交通壓力測試」，後來有市民改到東涌聚集。一名技術員涉進入東涌游泳池，向閉路電視鏡頭噴白漆，然後拆下國旗。國旗之後落在其他示威者手上，被用來抹煙灰缸及煙蒂箱，最終遭燒毀。技術員否認侮辱國旗等4罪受審，控方開案陳詞指，被告曾在錄影會面稱，認為爬上旗桿拆國旗「型啲」，又承認出於一時衝動及英雄主義而燒水馬等。惟辯方將爭議招認口供的內容。

被告（23歲，太陽能板技工）被控刑事毀壞、侮辱國旗及企圖縱火及縱火共四罪。控罪指，他於2019年9月1日在東涌游泳池內，損壞閉路電視鏡頭、與他人以焚燒方式侮辱國旗。他另在游泳池對面的達東路企圖用火損壞橫額、雜物，及在美東街與達東路交界用火損毀水馬。

被告黃卓禮(右)否認刑事毀壞、串謀侮辱國旗、串謀縱火、縱火罪共4罪受審。(資料圖片)

國旗曾被人抹煙灰缸及煙蒂箱 再點火撚燒

控方開案陳詞指，事發當日大批蒙面示威者進入東涌游泳池，被告期間噴白漆塗污及毀壞閉路電視鏡頭，接著被告爬上泳池內的旗桿，拆下國旗，周圍的示威者則舉起雨傘叫口號，並圍著國旗組成傘陣。被告拆下國旗後，周圍的示威者歡呼拍手。

被告揹著國旗，隨其他示威者離開泳館，國旗後來轉交另外兩名示威者，二人將國旗丟到垃圾桶，再拿出來抹煙灰缸及煙蒂箱。示威者期後把國旗丟在地上，有人把紙巾及紙張丟在國旗上，再點火燒國旗，而示威者隨即逃離現場。

被告亦涉燒毀水馬

被告後來又在泳館對面的達東路，將汽油倒在由橫額及雜物築成的路障，但路障沒有被點火；被告亦在美東街與達東路交界，手持一個銀色罐，將罐中的汽油倒在馬路及水馬，然後點火。起火後，被告將銀罐擲向水馬，導致水馬著火。

他於事後被捕，並錄影會面中承認，有示威者叫他將國旗拆下來燃燒，而他同意並用扳手敲打旗桿，使國旗滑下，但他沒有參與事件後半部，包括把國旗丟到垃圾桶及燒國旗。他又認為爬上旗桿拆國旗「型啲」。此外，他出於一時衝動及英雄主義，犯下企圖縱火及縱火罪。由於新聞片段拍到他案發時舉動，他的朋友幫他把頭髮染黑，以免他被認出。

案件編號：DCCC181/2020