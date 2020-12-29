鍾翰林拋國旗囚4月　求情揭不快童年　照顧智障弟怕累母獨自生活

前「學生動源」召集人鍾翰林，去年5月就《逃犯條例》修訂案到立法會示威區抗議，期間與親中團體「保衛香港運動」成員口角，被指毀壞對方的一支五星旗，包括拉扯及把旗拋向上空。他事後被控侮辱國旗罪及非法集結兩罪，早前受審後被裁定兩罪罪成。裁判官黃雅茵今（29日）在西九龍裁判法院被判囚4個月。鍾求情時亦透露其不快童年，父母自少離異，並遭父親拋棄，又因怕拖累母親而獨自生活。

被告鍾翰林（學生，19 歲）被控去年5月14日在立法會綜合大樓指定示威區內，無合法辯解而公開及故意玷污或侮辱國旗，以及參與非法集結。

求情透露不快童年

辯方引述由被告家人、退休主教陳日君、區議員巫啟航等撰寫的求情信，透露鍾的童年遭遇並不愉快。鍾的父母離異後，其居所亦不穩定。鍾母形容兒子孝順，會幫忙照顧患有中度弱智及自閉的弟弟。雖然弟弟不易親近，但鍾仍然受到弟弟的信任，而弟弟亦盼鍾早日回家見面。

遭父拋棄 怕拖累母親獨自生活

裁判官判刑時透露，鍾自小父母離異，遭父親拋棄，他為免拖累母親而獨自生活。辯方呈上的求情信指鍾純良好學、尊敬師長，受社會氣氛影響而行動，他近期患上適應障礙，因失眠而需求醫。辯方亦指鍾感到後悔，承認自己衝動犯案。

辯方求情指，報告不建議判入勞教中心、更生中心或教導所，鍾希望法庭判處短期監禁。對於控方呈上羅敏聰及黃之鋒的案例，辯方認為此案的嚴重性較低，指鍾只曾搶旗及將之拋高，歷時僅約兩分鐘，應判處更短的刑期。

前學生動源召集人鍾翰林被裁定侮辱國旗及非法集結罪成。（資料圖片）

量刑須考慮案發情況

裁判官引述上訴庭判詞，指侮辱國旗罪沒有量刑指引，法庭需考慮案情量刑，包括被告是否公開侮辱、有無預謀、有無夥同他人犯案、會否鼓動在場者犯案。

她指，錄影顯示被告主動伸手搶旗，拉扯至旗桿斷開，又跳起拋高旗幟，令更多人看到國旗被拋起。案發當日，立法會審議惹人爭議的《逃犯條例》修訂案，各派人士到場示威，鍾侮辱國旗的舉動可能會引起「保衛香港運動」成員作出激烈反應。

接納鍾沒有預謀

裁判官續道，法庭接納鍾沒有預謀犯案，但同時指該旗幟並非鍾的物品，而是「保衛香港運動」陣營的財物，鍾與另外兩人搶奪國旗，屬夥同他人犯案，這些都是加刑因素。

本案暴力規模較小

至於非法集結罪，裁判官形容暴力程度不算輕微，但案中無人受傷，只是折斷了旗桿。她認為此案暴力規模較小、持續時間亦較短，比同類案件的嚴重性低，而在場警員及保安也不曾上前阻止。不過，裁判官又強調，法庭要考慮到當時「保衛香港運動」的成員表現激動，可以預料他們會對鍾的行為作出激烈反應。

法庭就兩罪均以3個月監禁作量刑起點，考慮到非法集結的影響比另一罪深遠，或會引起進一步的暴力，法庭決定將部分刑期分期執行，最終判囚4個月。

鍾翰林另涉違國安法。(詳看下圖)

+ 5 + 5 + 5

鍾曾辯稱不知拋走的是五星旗

鍾審訊時自辯稱，當日一名女子遭人搶背囊，他上前質問期間，有人揮動由紅布包裹的棍，混亂間該棍不知何故變得屈曲，之後有人把布連著斷棍傳給他。由於現場有人大叫「打人」，鍾認為旗桿會造成危險，所以取走並退到人群後方，再拋走該棍。鍾強調當時不知那是五星旗。

官認為鍾必然看到是國旗

裁判官早前裁決時指，該面旗幟在案發期間揚開，鍾必然看到它是國旗。她續指，鍾行至對方陣營鐵馬前面的一刻，被搶背囊的女子剛剛取回財物，鍾不必再幫忙拿回背囊，其上前的目的明顯是與人爭拗起衝突。

曾把旗幟拋向上空

法庭不信納鍾是為了防止對方陣營持棍施襲而取走國旗，並指片段可見他主動拉扯國旗，獲得旗幟後將之拋向上空，行為屬玷污國旗。法庭又指鍾與另外兩人爭奪國旗，其行為相當可能令他人害怕會導致破壞社會安寧，遂裁定兩罪罪成。

案件編號：ESCC2544/2019