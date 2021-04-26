《浪跡天地》奪奧斯卡最佳電影　本月正在港上映　12間戲院有得睇

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-26 13:04

第93屆奧斯卡金像獎今日（26日）揭曉，電影《浪跡天地》奪得「最佳電影」，導演趙婷成為首位獲「最佳導演」的華人女性，而女主角法蘭絲麥杜曼亦憑《浪跡天地》，成為「最佳女主角」。 記者今午查閱戲院購票情況，港九至少12間戲院均有《浪跡天地》場次，其中5個戲院一日放映5場。

（網上圖片）

電影《浪跡天地》(Nomadland)成為今屆奧斯卡金像獎大大贏家，導演趙婷是繼台灣的李安後，史上第二位華人奪得該獎項。

《浪跡天地》是一部劇情片，今年4月1日已在香港上映。該電影講述，踏入遲暮之年的范（法蘭絲麥杜曼 飾）遇上全球金融海嘯後的經濟大衰退，一無所有的她決定收拾細軟駕駛露營車出走，加入現代遊民浪族，向未知之地出發的第二人生。

本港今日有4大戲院上映《浪跡天地》，包括百老匯、英皇戲院、MCL及嘉禾，當中百老匯場數最多，遍佈港九新界。查閱網上資料，均屬百老匯戲院的PREMIERE ELEMENTS、MOViE MOViE Cityplaza、PALACE ifc、MOViE MOViE Pacific Place，以及電影中心，一日已有5場。截至中午時分，多個戲院仍有一般至大量剩餘戲飛，有興趣的市民可以把握機會去觀看了！

百老匯：視乎票房決定場次

百老匯發言人表示，本周一及二的片期上周已安排好，會視乎票房增減電影場次，即使獲得奧斯卡獎項，也有機會票房不佳，但有質素電影後期仍有機會每日保留1、2場，映期也會較長，最終電影場次及映期會每個星期檢視。發言人又指，《浪跡天地》在過去數星期口碑不錯，奧斯卡獲獎電影在公布後亦會「排得好啲、做得長啲」。