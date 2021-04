奧斯卡完整賽果｜《浪跡天地》成大贏家　奪最佳電影、最佳女主角

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-04-26 12:26

11:16 《爸爸可否不要老》安東尼鶴健士二度封影帝,成最年長奧斯卡最佳男主角

11:13 《浪跡天地》法蘭絲麥杜曼封最佳女主角,三度封后

11:06 《浪跡天地》奪最佳電影

10:39 《Judas And The Black Messiah》的“Fight For You”奪最佳原創歌曲

10:33 《靈魂奇遇記》奪最佳配樂

10:18 《寂靜的鼓手》奪最佳剪接

《曼克》奪最佳攝影。

10:07 《曼克》奪最佳攝影

10:05 《曼克》奪最佳美術指導

尹汝貞大熱奪女配。

09:55 尹汝貞憑《農情家園》大熱奪最佳女配角,成首位韓國演員奪奧斯卡演技獎

《TENT天能》奪最佳視覺效果。

09:52 《TENET天能》奪最佳視覺效果

09:42 《我的八爪魚老師》封最佳紀錄長片

09:35 《Colette》奪最佳紀錄短片

Pixar《靈魂奇遇記》大熱奪最佳動畫。

09:26 《靈魂奇遇記》封最佳動畫

09:22 《無論如何我愛你》奪最佳動畫短片

09:13 《Two Distant Strangers》封最佳實景短片

09:09 《寂靜的鼓手》奪最佳音效

趙婷憑《浪跡天地》成為首位華人女性奪奧斯卡最佳導演。

09:00 趙婷憑《浪跡天地》奪最佳導演,成為首位華人女導演嬴得這個獎項

《藍調天后》連奪最佳服裝設計及最佳化妝及髮型設計

08:47 《藍調天后》奪最佳服裝設計

08:42 《藍調天后》奪最佳化妝及髮型設計

Daniel Kaluuya奪最佳男配角。

08:29 Daniel Kaluuya憑《Judas And The Black Messiah》奪最佳男配角

《醉美的一課》奪最佳國際影片。

08:20 丹麥電影《醉美的一課》擊敗香港代表《少年的你》等奪最佳國際影片

曾國祥未有出席頒變禮。

08:13 《爸爸可否不要老》奪最佳改編劇本

《超犀女王》奪最佳原創劇本。

08:08 《超犀女王》先拔頭籌,奪得最佳原創劇本

大會安排最多四人一枱。

08:00 典禮正式開始,現場最多四人一枱,似乎大會安排了限聚令

