奧斯卡完整賽果｜《浪跡天地》成大贏家　奪最佳電影、最佳女主角

頒獎禮圓滿結束，完整得獎名單如下，更多後續報導請留意《香港01》
點擊下圖看主要獎項得獎者/作品：
11:16 《爸爸可否不要老》安東尼鶴健士二度封影帝，成最年長奧斯卡最佳男主角
11:13 《浪跡天地》法蘭絲麥杜曼封最佳女主角，三度封后
11:06 《浪跡天地》奪最佳電影
奧斯卡｜首位華裔最佳女導演趙婷 國企董事父親擁數十億美元身家
10:39 《Judas And The Black Messiah》的“Fight For You”奪最佳原創歌曲
10:33 《靈魂奇遇記》奪最佳配樂
10:18 《寂靜的鼓手》奪最佳剪接
《曼克》奪最佳攝影。
10:07 《曼克》奪最佳攝影
10:05 《曼克》奪最佳美術指導
尹汝貞大熱奪女配。
奧斯卡2021｜最佳女配角尹汝貞婚姻路不美滿 獨自養大兩個兒子
奧斯卡｜尹汝貞出道即封影后 《錢·慾·劫》60歲激戰小鮮肉最震驚
奧斯卡2021｜首位女韓星尹汝貞封最佳女配角 男神畢彼特現身頒獎
09:55 尹汝貞憑《農情家園》大熱奪最佳女配角，成首位韓國演員奪奧斯卡演技獎
《TENT天能》奪最佳視覺效果。
09:52 《TENET天能》奪最佳視覺效果
09:42 《我的八爪魚老師》封最佳紀錄長片
09:35 《Colette》奪最佳紀錄短片
Pixar《靈魂奇遇記》大熱奪最佳動畫。
靈魂奇遇記·影評｜Pixar系列中最「兒童不宜」 正能量唔一定老土
09:26 《靈魂奇遇記》封最佳動畫
09:22 《無論如何我愛你》奪最佳動畫短片
09:13 《Two Distant Strangers》封最佳實景短片
09:09 《寂靜的鼓手》奪最佳音效
趙婷憑《浪跡天地》成為首位華人女性奪奧斯卡最佳導演。
奧斯卡2021｜趙婷首位華裔女導封最佳導演 台上背︰人之初性本善
09:00 趙婷憑《浪跡天地》奪最佳導演，成為首位華人女導演嬴得這個獎項
《藍調天后》連奪最佳服裝設計及最佳化妝及髮型設計
08:47 《藍調天后》奪最佳服裝設計
08:42 《藍調天后》奪最佳化妝及髮型設計
Daniel Kaluuya奪最佳男配角。
08:29 Daniel Kaluuya憑《Judas And The Black Messiah》奪最佳男配角
《醉美的一課》奪最佳國際影片。
曾國祥《少年的你》失落奧斯卡 10年導演生涯由場務買咖啡捱起
奧斯卡2021｜曾國祥接受BBC訪問 「電影人不希望自我審查」
08:20 丹麥電影《醉美的一課》擊敗香港代表《少年的你》等奪最佳國際影片
曾國祥未有出席頒變禮。
08:13 《爸爸可否不要老》奪最佳改編劇本
《超犀女王》奪最佳原創劇本。
08:08 《超犀女王》先拔頭籌，奪得最佳原創劇本
大會安排最多四人一枱。
08:00 典禮正式開始，現場最多四人一枱，似乎大會安排了限聚令
奧斯卡2021｜Zendaya紅地氈最性感 雅曼達施菲低胸搶鏡