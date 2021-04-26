科興疫苗｜63歲醫管局男醫生家中抽搐送院後不治　死前曾打第二針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-26 20:02

一名有高血脂症的63歲男子，據了解他是醫院管理局九龍中聯網醫生，本來退休後來獲重聘，4月16日在九龍醫院接種第二劑科興疫苗，今日（26日）早上在家中抽搐後失去知覺，送往廣華醫院急症室搶救後不治。本港累計有24人接種疫苗離世，20人都是注射科興疫苗，早前專家開會討論後認為，大部份個案都與疫苗接種無關。衞生署則強調，今次未有臨床證據顯示該死亡個案由疫苗引起。

該名死者離世前10日在九龍醫院打第二針科興疫苗，據了解他是醫管局九龍中聯網員工。（資料圖片）

衞生署今日公布，一名本身患有高血脂症的63歲男子，4月16日在九龍醫院接種第二劑科興疫苗，10日後即今晨在家中抽搐後失去知覺，被送往廣華醫院急症室，搶救無效後今早離世。翻查他當時接種疫苗後逗留觀察期間並沒有不適紀錄。

醫管局九龍中醫院聯網表示，一名63歲男員工今日早上約6時被發現在家中昏迷，由救護車送到廣華醫院急症室，經搶救後於今日早上約7時證實不治。他3月19日及4月16日分別接種第一劑及第二劑新冠疫苗，廣華醫院已根據機制向衞生署呈報個案，就該名員工不幸離世，聯網深表哀痛，並向其家人致以深切慰問。據了解，死者為退休後重聘的醫生。

專家評多宗個案與疫苗接種無關連

署方認為暫時未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局亦已向死因裁判官呈報有關個案，衞生署亦按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）作因果關係評估。專家委員會早前亦商討過多宗事件，均認為與疫苗接種無關。

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署方表示，根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係，而至截至本月18日本港共接種了約1,091,100劑新冠疫苗，接獲1890宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.17%，包括11宗接種疫苗後14日內發生的死亡報告，佔疫苗接種總劑量的0.001%。11宗個案中，專家委員會已總結3宗個案與新冠疫苗接種沒有因果關係，並初步認為其餘8宗個案與疫苗接種沒有關係。

根據醫管局提供的背景資料，在今年3月22日至4月18日期間，大約有500宗在醫管局急症室死亡個案的紀錄，平均大約每日有18宗在急症室死亡的個案。