新冠疫苗｜7人打疫苗後入院　38歲女打復必泰敏感　兩人留院

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-24 22:53

新冠疫苗接種展開第58日，16至29歲的市民昨日（23日）起可預約接種疫苗，即最快今早開始接種疫苗。政府公布，截至今日下午8時的過去24小時，約有3.01萬名市民接種疫苗，比昨日多4,000人。 而昨日共有7日在接種新冠疫苗後送院個案，一名38歲女子接種復必泰後敏感，送往東區醫院治療後出院；有兩人接種復必泰後出現高血壓或暈眩，需要留院觀察。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

昨日7宗打針後不適送院個案中，有6人打復必泰，1人打科興，有兩人需要留院觀察，情況穩定。其中33歲男子在龍琛路體育館社區疫苗接種中心打復必泰後暈眩，送往北區醫院；另一人則為41歲女子，在中山紀念公園體育館接種首劑復必泰後高血壓，送往瑪麗醫院後留院觀察。

另外，一名接種首劑復必泰疫苗的38歲女子，出現微感症狀，送往東區尤德夫人那打素醫院後情況穩定，經治療後已出院。昨亦有患者出現心悸、不適、狀態下降及心悸、暈眩及舌頭麻痺等症狀，全部情況穩定並已出院。

今打針人數增4,000

在今晚8時的過去24小時，共有30,100名市民接種新冠疫苗，比昨日上升4000人，即約15%，約有13,000人注射科興疫苗，及17,100人接種復必泰疫苗。

政府指，至今累計有82.83萬名市民已接種首劑疫苗，包括40.17萬名市民（48.5%）接種科興疫苗，約42.66名市民（51.5%）接種復必泰疫苗。

而今日有14,400名市民在網上預約接種疫苗，約3,500人預約打科興，10,900人預約打復必泰。