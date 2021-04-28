封區檢測｜4個月41次封區發現22確診　無檢測罰款額達20萬元

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-28 14:21

政府今年1月底開始，已經突襲封區檢測41次，共37,000人次接受檢測，發現22宗確診個案，期間向無強制檢測的市民發出40張定額罰款通知書，金額共20萬元。

▼4月19日，荃灣芙蓉大廈封區檢測▼

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食物及衞生局今日（28日）書面回覆立法會，今年1月23日至4月23日期間，在多區突擊封區41次，約37,000人次接受檢測，當中發現22宗確診個案，當局亦向不遵守強制檢測公告的市民，發出約40張定額罰款5,000元通知書，即金額共20萬元。

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

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200人次違強制檢測共罰100萬

另外，政府去年11月21日開始，首次引用強制檢測公告，要求指定人士在限期前接受病毒檢測，當日至今年4月23日期間，政府共發出197張公告，以貫徹落實「須檢必檢」的病毒檢測策略，之後亦會突擊檢查他們的檢測證明，去年12月24日至今年4月23日的30次突擊檢查中，向不遵守強制檢測公告的市民發出，超過200張定額罰款5,000元通知書，即金額共100萬元。

「須檢必檢」檢測樣本方面，去年11月15日至今年4月23日，政府檢測了逾287萬個樣本，當中4,318個初步陽性樣本，陽性比率為0.15%。