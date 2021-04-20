封區檢測｜荃灣麗城花園、芙蓉大廈共30多戶無認門　10人未檢測

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-20 11:56

本港新冠肺炎疫情反覆，荃灣麗城花園二期第4座及芙蓉街芙蓉大廈，均因出現源頭不明個案，昨（19日）須封區禁足檢測。政府宣布，今（20日）早已在兩個地點完成強制檢測行動，沒發現確診個案，兩個地點在今早9時左右解封。 當局今早檢查「受限區域」內人士的檢測報告，當中發現芙蓉大廈有10人未進行強制檢測；另外，麗城花園二期4座及芙蓉大廈分別有10多戶及20多戶居民沒有認門。

▼4月19日，荃灣芙蓉大廈封區檢測▼

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政府在昨晚8時起，分別限制在麗城花園第二期第4座，以及在荃灣芙蓉大廈的人士，留在其處所並接受強制檢測，行動分別動員約140名及175名民政事務總署（包括荃灣民政事務處）、警務處及衞生署人員。當局在今早7時完成兩個地點的強制檢測行動，分別約915及280名居民接受檢測，沒發現確診個案。

芙蓉大廈發現10人未檢測

當局今早在兩個「受限地點」檢查受檢人士的檢測報告，在麗城花園二期4座共檢查約415名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測；在芙蓉大廈檢查約180名受檢人士的檢測報告，發現有10人未進行強制檢測。

另外，麗城花園二期4座及芙蓉大廈分別有10多戶及20多戶居民沒有認門。政府呼籲沒有應門的居民，盡快聯絡政府進行檢查。

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

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4月6日至19日曾到訪人士亦需強檢

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於4月6日至19日期間曾身處麗城花園第二期第4座，或荃灣芙蓉大廈內超過兩小時的人士，亦須於4月21日或之前接受強制檢測。