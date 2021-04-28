831半周年IVE學生獨自粗言罵警　參與非法集結罪不成立

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-28 16:40

去年831太子站事件半周年晚上，有市民於旺角一帶聚集，至凌晨有30多人叫囂。其中一名36歲的IVE學生被指在警方發射胡椒球槍後未有離去，並衝向警方防線，罵道「X你老母死黑警」，涉參與非法集結被捕。他今（28日）在西九龍裁判法院被裁定罪名不成立，裁判官表示他當時獨自一人罵警察，和該30多人是先後出現，未能證明他非法集結和破壞社會安寧。

被告陳子全（36歲）為香港專業教育學院（IVE）學生，他涉於2020年3月1日在旺角彌敦道與亞皆老街交界，與其他不知名的人參與非法集結。

案發當晚有30多人在彌敦道與亞皆老街交界聚集叫喊粗口，包括「黑警死全家」和「X你老母死黑警」。證人督察曾以擴音器兩度警告現場人士正參與非法集結，並展示藍旗，惟人群未散。另一證人防暴警員遂在警告下發射三次胡椒球，大部分人散去，其後兩人首次見到被告站在馬路上他曾說「射我啦黑警」等，警方將其拘捕和帶回防線內。

被告陳子全今被裁定非法集結罪不成立。(資料圖片)

裁判官指被告一人以粗口叫囂 與另外30多人於不同時間先後出現

督察供稱，同意被告是一人急步衝向警方防線，及以粗言穢語罵警察，沒有作出其他暴力行為，無人縱火或毀壞財物。防暴警員亦指，沒有在被告身上搜出可疑物品。

裁判官劉淑嫻信納兩名警員作供，指他們誠實可靠，縱在書面供詞有遺漏，其後也是補充。她裁決時稱，兩名警員沒有留意被告是否在該30人之中，防暴警員發射三次胡椒球才首次見到被告獨自罵警察。就參與非法集結罪，需證明3人或以上作出擾亂秩序，或作出帶威嚇性或侮辱性的行為。劉官表示，被告當時一人以粗口叫囂，和該30多人於不同時間先後出現，未能證明他們有共同目的，構成非法集結。而且，他「大字形行吓停吓」，沒有足夠證據顯示他破壞社會安寧，故裁定他罪名不成立。

案件編號：WKCC2540/2020