36歲學生涉向警叫囂　被控非法集結　控方指其行為或激使破壞安寧

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-26 15:19

去年831太子站事件半周年當晚，大批市民於旺角及太子一帶聚集，發生警民衝突。一名男學生被控非法集結，案件今（26日）於西九龍裁判法院開審。防暴警供稱，當晚有三十多人聚集叫囂，他兩度警告不果，下令隊員射胡椒球槍，然而有一名男子仍不肯離去，更急步衝向警方防線，喊道：「x你老母死黑警，打我啊！」隊員見狀將之拘捕。他在盤問下同意該男子除了叫囂外，沒有做出暴力行為，而案發時段也無看見有人縱火或毀壞財物。

被告陳子全（36歲）報稱香港專業教育學院學生，否認於2020年3月1日在旺角彌敦道與亞皆老街交界，與其他不知名者參與非法集結。

可能激使他人破壞安寧

控方指控罪基礎為被告與他人集結，作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，而他知道或罔顧該等行為，相當可能導致任何在場的人合理地害怕集結者會藉其行為激使他人破壞社會安寧。

被告陳子全被指未有隨人群散去，並向警方口囂，被控非法集結罪。(林樂兒攝)

督察邢展豪供稱，去年2月29日擔任機動部隊Z4隊的指揮官，晚上帶隊於彌敦道與亞皆老街交界設防線，穿防暴裝束執勤。由於該帶有人堵路縱火，故車輛不多。凌晨10分左右，他看到三十多人在港鐵旺角站出口與側邊的周大福珠寶店一帶聚集，叫囂「黑警死全家」等字句，當中夾雜粗口。邢形容與他們相隔4條行車線的闊度，大部份聚集者的衣著與一般市民無異。

被告未散去反衝向警方防線

邢稱，他兩度以揚聲器警告叫囂人群，隊員亦舉起藍旗，但人群未有散去，遂下令隊員射胡椒球槍。其後群眾逐漸散開，唯獨一名戴帽、穿灰色上衣的男子仍然留在馬路，更急步衝向警方防線，喊道：「x你老母死黑警，打我啊！」邢指隊員上前制服該男子後，並將之帶去防線後方，調查後再拘捕。

督察邢展豪(圖)承認被告陳子全除叫囂外，並無作出任何暴力行為。(林樂兒攝)

除叫囂外無做任何暴力行為

邢在辯方盤問下，同意戴帽男子無持可疑物品，除了叫囂外，沒有做出衝擊或暴力行為。他認同站在馬路上的聚集者並無用雜物堵路，而案發時段也無看見有人縱火或毀壞財物。他亦承認其書面口供並無記載戴帽男的罵警言語。

此外，邢確認人群在旺角站C1出口聚集，警方沒有封鎖附近的行人路。辯方質疑邢不知道戴帽男子急步前往哪裏，邢則稱對方面朝警方行來，加上用粗口謾罵，故相信他是行去警方防線。辯方追問下，邢表示人群因胡椒球槍散開後，才留意到戴帽男，此前無留意對方身處的位置。他亦認同戴帽男走出馬路時，貼近行人路行走。

審訊下午續。

案件編號：WKCC2540/2020