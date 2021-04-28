懲教署去年日均還押人數十年新高　涉反修例案件收監36%未滿21歲

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-28 16:45

懲教署今日公布2020年工作回顧，反修例風波陸續進入司法程序，去年每日平均還押的在囚人士創十年新高，較2011年增加37%錄得1,962人，單日還押人數最高達2,195人，增幅近四成，懲教署預期今年數字會持續高企及有升勢。 懲教署數字顯示，去就反修例事件收納入懲教院所達422人次，當中36%為未滿21歲人士，46次屬服刑人士，107次屬還押人士。

去就反修例事件收納入懲教院所達422人次，當中36%為未滿21歲人士。（資料圖片）

懲教署在回顧中提到，案件審理工作受疫情影響，間接令去年全年收納入懲教院所的人次較2019年減少，由14,224人次下跌至11,967人次，減少16%。院所每日平均在囚人口由2019年的7,737人下跌11%至2020年6,902人，每日平均收容率為62%。

還押人數上升將分配至赤柱及羅湖

由於反修例事件進入司法程序，還押在囚人士由2011年的1,436人上升至去年的1,962人，增加37%，是十年新高，單日還押人數最高達2,195人，較2011年1,582人多613人。

21歲或以上的男性還押在囚人口升幅最大，由2011年每日平均1,023人上升至去年的1,521人，增加49%，還押在囚人數上升，對荔枝角收押所和大欖女懲教所造成極大壓力，部分還押在囚人士會分別轉移至赤柱監獄及羅湖懲教所，而荔枝角收押所計劃原址局部重建，增加410個收容名額及改善現有懲教設施。

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去年收納134名高保安風險人士

去年涉「反修例」事件收納入懲教院所的人次達422次。當中181次屬服刑人士，而其餘的241次屬還押候審人士；64%為21歲或以上人士，未滿21歲佔36%。懲教院所去年收納了134名高保安風險人士，即甲類在囚人士，當中55名為還押人士，較2019年多12人，增加28%，因「反修例」事件干犯罪行而須服刑有2人，而被還押候審則有12人。

人力資源方面，於2019/20年度，共聘請54名懲教主任及309名二級懲教助理，預計20/21年度會招聘約50名懲教主任及繼續按空缺全年招聘二級懲教助理。另有，3男1女非華裔人士成功獲聘為二級懲教助理，並已分別於去年年中及下半年被分派至院所工作。