解放軍教港紀律部隊中式步操　倘效果好懲教署不排除全面取代英式

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-23 18:53

《香港01》昨日（22日）率先披露，解放軍駐港部隊昨日教授警務處、消防處、入境處、海關及懲教署五大紀律部隊中式步操。懲教署署長胡英明及海關關長承認會分階段引入中式步操，胡英明更稱當表演效果良好，會全面取代英式步操，自己亦有意學習。警務處及消防處則指無計劃改變現行步操方式。

駐港解放軍人員日前在黃竹坑香港警察學院，向本港5個紀律部隊提供中式步操儀仗培訓，香港警隊人員以約10人為一個小隊，由1至2名解放軍教授中式步操。

懲教署署長胡英明表示，本來已有邀請解放軍駐港人員教授中式步操，今次都有派教官到黃竹坑香港警察學院學習，希望在儀仗隊表演加入中式步操。被問到會否全面取代英式步操及自己會否都學習中式步操，他指，當日表演效果理想，不排除步操由中式取代英式，並坦言自己有意學習，「鍾意學新嘢」。他指引入中式步操原因，是因入境處早在上世紀90年代初，已加入中式步操，自己希望懲教署能睇齊。

海關關長鄧以海亦指，會逐步引入中式步操，但會保留英式步操，令表演更多元化，部門亦不時檢討步操方式。入境處處長區嘉宏則稱，處方早在1999年的結業步操已有中式步操環節，因此並非新事物，今次都有派教官與解放軍學習，會積極考慮學員都要學習中式步操。

鄧炳強承認有派警員學習中式步操，但現階段無意改變步操風格。（盧翊銘攝）

警務處處長鄧炳強稱，所有警員都會接受適當的步操方法。消防處處長梁偉雄亦指消防處都有參與培訓。兩人同稱未有計劃更改步操方式，會跟不同人士互相學習。

至於近日開審的元朗7.21案，主審法官葉佐文曾批評，有警員延誤提供醫療報告，鄧炳強則稱不評論。