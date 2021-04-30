強制檢測｜政府指令37萬外傭5月9日前進行　促有結果前勿聚會

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-30 18:31

新冠肺炎疫情持續，東涌出現首宗社區感染無源頭的變種病毒個案。食物及衞生局局長陳肇始今日（30日)於記者會上宣布，向全港37萬外傭發出強制檢測令，需要於5月9日前進行。她呼籲外傭於未有檢測結果前，不應該聚會或分享食物。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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已接種第二劑疫苗滿14日可豁免

因應昨晚（29日）確認首宗無源頭的變種病毒個案（個案編號：11773），涉及一名外傭；加上早前確診、同樣帶有及N501Y變種病毒株的另一名外傭（個案編號：11730），食物及衞生局局長陳肇始今日指，考慮到變種病毒傳染力高，而有個案的感染源頭未明，宣布全港外傭需要於5月9日前強制檢測。若已接種兩劑疫苗14天過後的傭工可獲豁免，而於今日已接受檢測者同樣毋須再檢測。

陳肇始呼籲外傭於獲得檢測結果前，不應聚會或分享食物，而出席聚會時亦要經常戴口罩及保持社交距離。她提醒僱主亦要留意傭工身體情況，萬一有病徵要盡快求醫。

本港有首宗社區感染無源頭變種病毒個案，食物及衞生局局長陳肇始和勞工及福利局局長羅致光出席記者會交代。（張浩維攝）

部份社區檢測中心未來兩日延長至晚上10點

陳肇始表示，為應付需要檢測的外傭需求，政府將着力加強各區社區檢測中心及流動採樣站檢測能力，並與勞工處合作，在4個外傭聚集點設免費服務。另外當局會增加至少6個流動採樣站，並正安排部份社區檢測中心於未來兩天延長服務至晚上10時，較現時多2小時。

陳肇始續稱，日後配合強制檢測，會於不同地方增設流動採樣站，而因應東涌情況，醫管局將於該區門診加派樣本瓶，而郵局或港鐵站亦會加派樣本瓶及延長服務時間。她指，過往本港每日檢測量約為8萬，雖然口水採樣包受歡迎，但收回數量只有一半，呼籲市民利用社區檢測中心及流動採樣站。

勞工及福利局局長羅致光指，本港有約37萬名外傭，雖政府將於明日及周日的假期加大檢測量，但若全部外傭於兩日內檢測將會有人龍及造成混亂，呼籲僱主協助外傭先在網上預約檢測。而於明日及周日的兩日假期，勞工處會與多個部門在外傭聚集地方廣播，呼籲他們戴口罩，若有屢勸而不遵規例者，有關部門會採取執法行動。

勞工及福利局局長羅致光指，政府擬要求外傭定期檢測，將於未來數日公布。（張浩維攝）

政府擬要求外傭定期檢測

羅致光又表示，勞工處及其他部門於行動中，或會要求外傭出示檢測報告，外傭可透過手機將檢測報告出示予執法人員。他指，過去半年港府有為外傭提供檢測，但參與率不高，日後將要求外傭持續做定期檢測，將於未來數日公布。被問到為何未有要求外傭僱主檢測，他指，當中涉及過百萬人，若強制要求外傭僱主檢測，將較37萬外傭強檢困難。

政府昨晚公布，將從5月1日起禁止尼泊爾民航客機來港，而尼泊爾同天起，會列入極高風險指明地區。對於被質疑為何未有即時禁飛印度航班，陳肇始指，政府得知英國發現有變種病毒時，已禁止在英國人士登機來港，在審視全球疫情，包括世衞資料後，將南非、愛爾蘭等列入極高風險地區，形容熔斷機制為行之有效。

港暫發現1宗外地輸入帶印度變種病毒個案

陳續指，自4月中收緊熔斷機制，只是當局未有就每一班禁飛航班作報告。衞生署衞生防護中心總監林文健指，現時本港錄得一宗印度變種病毒株B.1.617個案，屬於外地輸入個案。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼