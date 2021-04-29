新冠肺炎．4.29｜雙重變種病毒殺入社區　外傭與僱主女嬰同確診

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 黃詠榆 黃金棋 朱海棋 鄭翠碧 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-30 14:59

政府今（29日）起因應「疫苗氣泡」放寬食肆堂食限制等措施，合乎條件的食肆堂食營業時間延至午夜12時或凌晨2時，並可由4人一枱改為6人或8人一枱；卡拉OK、酒吧等6類場所可恢復營業，但顧客及員工都要已打至少一劑新冠疫苗（麻雀館顧客豁免），並使用安心出行作登記。 惟本港疫情仍然反覆，今日（29日）新增15宗確診個案，全部是輸入個案有關連，累計增至11,771宗。 政府晚上七時公布，東涌影映園第11座需要封區檢測，因為發現一宗初步確診個案，並發現變種病毒株。

【23:10】政府公布，截至今晚8時，已有約897,100名市民已接種第一劑疫苗，包括約423,800名接種科興疫苗，約473,400名接種復必泰疫苗。約480,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約304,900名接種科興疫苗，約175,700名接種復必泰疫苗。

8人周三打疫苗後不適送院 29歲女打復必泰後出疹及氣促

截至今日零時零分，過去24小時共有8宗接種疫苗不適送院個案，其中五人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。其中，

【23:00】政府宣布，由於已觸發「熔斷機制」﹐尼泊爾所有民航班機由5月1日凌晨起禁止來港。當局亦指，將延續禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機。

印度、巴基斯坦、菲律賓禁飛令延續 尼泊爾5.1起禁飛14日

政府亦公布，將調整熔斷機制，增設一項並行準則，即如七天內共有十名或以上乘客經任何檢測（包括檢疫期間的檢測）而確診並帶有N501Y變種病毒株或相關病毒變種，亦會觸發「熔斷機制」。同時，為了更審慎處理機制下的復飛安排，政府會每兩星期作風險評估，全盤考慮相關地區的疫情、疫苗接種率、新變種病毒的流行程度等因素，再決定是否適合撤銷「熔斷」要求。由於需要檢視當地疫情，「熔斷機制」因而不會自動撤銷。

【22:25】東涌映灣園外已有多輛旅遊巴到場，料稍後用作接載須檢疫居民。

【22:05】相達生物科技負責為封區檢測居民檢測，該公司表示，為了盡快找出有可能受感染的案例，政府特意委派相達生物和安球醫學為約1,000名市民進行「快速抗原測試+核酸測試」的雙軌檢測。

【21:50】華大基因今日（29日）發表聲明，強調為每名採樣員提供 3天的培訓，學員期間須通過考核，之後少可進行獨立採樣工作。華大又稱，「兩分鐘內完成一次採樣」僅給前線同事作「參考」，而非「指標」；又指向傳媒爆料的人是「個別採樣員」，直指對方是因表現未達標準而被終止參與採樣工作。

華大基因反指爆料採樣員表現未達標 兩分鐘內完成採樣僅「參考」

【21:00】衞生防護中心總監林文健、中心傳染病處首席醫生歐家榮到東涌映灣園視察。

林文健表示，今日傍晚確診一宗個案，基因篩查發現帶N501Y及E484K變種病毒基因，居於映灣園第11座，是一位39歲家庭女傭工，而其家居的另一名住戶亦確認感染。林文健指，今次是第一宗的本地確診感染變種病毒個案，而全幢居民都要撤離，檢疫隔離21天。他又指，患者過去曾到訪的地方，都會發出強制檢測令。他指出，病者出現病徵後幾天才求醫，故呼籲全港市民有任何病徵，都要立即求醫。

首現本地感染變種病毒！ 映灣園外傭確診 同住僱主女嬰亦中招

歐家榮表示，確診外傭與僱主夫婦同住，並有一名10個月大女嬰兒，而該名嬰兒亦已確診，兩夫婦暫時呈陰性。該外傭會去富東街市，潛伏期會去青衣聖多默宗徒堂早上參加崇拜，並會領唱詩班，所有同場人士都會檢疫隔離，同場14名詩班員已找到。

該外傭亦去過東薈城叫外賣，亦去過映灣園的一家超市。僱主太太是一名教師，在東涌靈糧堂秀德小學教4B班，而丈夫是心理學家。相關學校的學生、同事等，都有可能要接受檢疫。

聖多默宗徒堂、富東廣場、文東路公園、東薈城、及映灣園一家超市等，都會列入強制檢測公告。

歐家榮強調，染疫外傭2019年到港，沒有外遊紀錄，感染途徑是可能與她接觸過的人。他又指，曾去過需要強制檢測地方的人，都要接受4次強制檢測。

【20:40】政府的「疫苗氣泡」計劃今（29日）生效，已打一針的市民可以進入酒吧、卡拉ok、麻雀館等處所，食肆亦可按員工和食客接種疫苗的程度，放寬堂食限制。《香港01》實測可供不同處所下載使用的「驗證二維碼掃瞄器」手機APP，若接種了兩劑疫苗，原來有一個條件未符合，仍會只得「單剔」，即未「完成接種疫苗」，只顯示接種了一劑，亦即市民無法參加在「D類食肆」舉辦的百人宴會。

疫苗氣泡｜打齊兩針掃餐廳APP 未符一個條件仍會顯示只打一針

▼應用程序使用步驟▼

【20:30】政府今日（29日）公布最新進展，提到將會把該批次疫苗退回德國藥廠，又指BioNTech已完成包裝瑕疵成因的調查，確認事件是金屬環壓接工序未及完善，不存在安全問題。澳門當局進一步解釋，由於疫苗在超低溫狀態下儲存，受細菌感染風險相當低，故最終質量預期沒構成重大影響。

復必泰｜港澳涉包裝瑕疵批次將退回德國 調查完成指無安全問題

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

【19:55】疫苗顧問專家委員會今（29日）再次就認可疫苗的持續效益及風險評估舉行會議，委員會檢視所有復必泰和科興疫苗的最新臨床及安全數據後，仍然認為兩款疫苗的效益均大於風險，並沒有需要建議更改該兩款疫苗的使用。

新冠疫苗｜復必泰、科興無新安全警號 顧問委員會：可繼續接種

▼4月24日，疫苗接種計劃擴大至16歲或以上人士▼

4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案

【19:31】據了解，映灣園第11座的初步確診變種病毒患者，是一名外傭，在香港工作的時間長，非近期才來港。有消息指，該大廈全座需檢疫。

於晚上約7時半，有警員到場圍封東涌映灣園悦濤軒第11座。第11座的電梯大堂內貼有告示寫上大廈被列為受限區域，有保安於大廈出入口向居民解說。

4月29日，警方於晚上到東涌映灣園第11座圍封。(張嘉敏攝)

【19:30】食物環境衞生署今（29日）向各食肆發出電郵，要求負責人確保未有使用安心出行的食客，填妥官方指定表格，當中必須簽名作實及申報其年齡群組，表格亦列明，顧客如填寫虛假資料，即屬違法，此即意味現時由食肆自行製作、格式有異於範本的「填紙仔」已無效。



至於在內地或海外地區接種了疫苗的市民，亦有官方表格供顧客申報，顧客亦須出示當地的針卡，商店須保留相關表格31日。

食環出「填紙仔」範本須簽名 填假資料即違法 海外針卡亦享優待

【19:00】事隔六日，政府再度實施封區檢測！當局晚上7時公布，東涌映灣園第11座所有住戶要禁足接受強制檢測，所有人須在指定時間前接受強制檢測。

當局指，由於映灣園悅濤軒第11座今日發現1宗感染源頭不明的初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨二時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣，目標是明日上午約七時完成行動。

封區檢測｜變種病毒入社區 無源頭初確診患者住東涌映灣園11座

政府4月29日晚上7時公告，東涌影映園第11座要封區檢測。(張嘉敏攝)

【18:12】檢測公司華大基因近日捲入一連串風波，除了有26個樣本被政府確定屬於「假陽性」外，該公司負責在指定檢疫酒店的檢測工作，又被專家指或因採樣不夠深入，結果「走漏」變種病毒個案。

華大基因連番出錯 改聘前政助羅永聰化解災難：希望信息交流準確醜聞不斷，華大基因近日決定委聘由前財政司司長曾俊華政治助理羅永聰成立的公司，協助處理公共關係事宜。



羅永聰回應《香港01》查詢時表示，華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭在前天聯絡他，邀請他幫忙，協助處理傳媒查詢，以及配合政府調查，希望信息交流能準確、有效率。

前財政司司長政助羅永聰於特首選舉期間成為曾俊華的幕僚，更被林鄭月娥公開挖角。（資料圖片／曾梓洋攝）

疫苗氣泡｜市民飲酒要打針 酒吧業僅半員工已打針 料生意僅一成

【17:53】新一輪防疫措施以「疫苗氣泡」為基礎，於今日（29日）起推行，當中酒吧員工及客人均需已接種一劑新冠疫苗。

香港酒吧業協會主席錢雋永指，已接種疫苗的市民主要為50歲以上人士，不是酒吧的目標顧客，估計即使重開，生意亦跌至過去的一成，而業界暫時僅一半員工已打針。

他斥政府為「谷針」未考慮酒吧業的生存空間，業界會推出措施自救，包括派發現金券及向消費客人送贈戲票。

錢雋永稱，有一半酒吧員工未接種疫苗。（羅君豪攝）

【17:00】政府以「疫苗氣泡」為基礎，今（29日）起放寬部分防疫限制，有符合指定條件的酒樓以透明膠板分隔、劃設「C區」供6人同枱。有久未聚會的女士們，昨日提早訂枱飯聚，「好開心，已經好耐無咁多人一齊食飯」；但亦有食客憂慮私隱問題，不欲使用「安心出行」選擇維持現狀，「最多咪少啲人食飯，或唔去酒吧。」



酒樓負責人則認為，劃分區域不利營運，因客流量並無定向，建議只要食客有掃描「安心出行」，即可安排6人一枱。

疫苗氣泡｜酒樓分兩區營運 6人一枱食客：好耐冇同班姊妹飯聚

單日新增15宗確診 本地零感染 11宗來自同一尼泊爾抵港航班

【16:11】新冠肺炎疫情持續，本港今天（29日）新增15宗確診個案，全部都是輸入個案，本地零確診，是自本周一（4月26日）以來再次本地零確診。



在15宗個案中，有13名患者都來自尼泊爾，當中11人同於4月20日乘坐同一航班抵港。不過，由於現時航班「熔斷機制」表明若一個航班有3人於抵港當天檢測確診，才會停飛該航班，該機制無包括在檢疫期間確診的人士，因此即使同機多達11人確診，這個航班也不會被禁飛。



另外，今天的初步確診個案少於5宗。

資助5,000元裝八達通機等非接觸付款 第二輪持牌小販明起申請

【12:12】新冠肺炎之下，有不少市民會選擇八達通、信用卡等非接觸式付款，避免現金交易時傳播病毒。政府去年已向街市商戶推出資助計劃，無個檔位提供5,000元，鼓勵他們安裝非接觸式付款設備，而計劃第二輪推展至持牌小販，有興趣商戶可以於明日（30日）起申請，食環署預計，整個計劃可有9,000個食環署街市檔位租戶及5,700個持牌小販受惠。

街市的肉檔引入八達通收費。（資料圖片／鍾偉德攝）

▼4月28日，港九麻雀商會展示重開防疫安排▼

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疫苗氣泡｜前線衞生督察工會：自己都好多疑問 需時間消化新措施

政府推出「疫苗氣泡」，食肆員工和食客接種疫苗後，今日（29日）起可獲不同程度的放寛，而食環署將巡查處所的執行情況。前線衞生督察工會主席阮佩卿今日指，相信前線工作會大增。



她強調，員工很多時與市民同步取得資訊，而「疫苗氣泡」措施非簡單工作，需要時間消化，直言「自己都好多疑問」，希望市民可包容前線員工。她又坦言，不少同事亦很無奈，但希望可幫忙抗疫。

疫苗氣泡｜旅遊業料行內僅30%人已打針 本地遊最快下周才出團

旅遊業促進會總幹事崔定邦指，跨境直通巴士業界聽到行政長官林鄭月娥昨日（28日）表示會分別與澳門和內地探討及研究「港澳旅遊氣泡」及前往內地的「商務氣泡」安排感到開心，認為澳門是港人常去的旅行地點，如啟動「旅遊氣泡」相信可鼓勵更多市民接種疫苗。



另外，在「疫苗氣泡」下，本地遊旅行團今日起有條件恢復，當中要求旅行社員工要完成接種第一劑疫苗。崔定邦則指，由於旅行社出團要向旅遊業議會登記，故或最快要至下周才有本地團出團。他估計，現時業界整體接種情況一般，約有30%人士接種第一劑疫苗。

疫苗氣泡｜蔡堅指政府不適合接種疫苗指引不清晰 促提供統一格式

【09:00】政府推出「疫苗氣泡」，食肆員工和食客接種疫苗後，今日（29日）起可獲不同程度的放寛；如員工身體不適宜接種疫苗，則需取得醫生證明。醫學會會長蔡堅今日指，雖然政府約一周前提供指引，加上多個專科意見，然而仍有不少不清晰之處，舉例如慢性病不穩定到甚麼程度，才屬不適合接種疫苗。他指醫學會已去信政府，要求提供證明病人不適合接種疫苗的統一格式。

▼譽宴集團宣布旗下酒樓達到C類要求▼

強制檢測｜愛暉樓第2座再上榜 聖三一中心幼稚園有上呼吸道感染

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，當局指屯門友愛邨愛暉樓（第2座）曾於4月16日被納入強制檢測公告，由於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。任何在4月3日至28日期間曾身處該大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須本周五（30日）或之前接受檢測。

另外，九龍城馬頭涌道聖三一中心幼稚園及幼兒園爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該學校亦被納入強制檢測公告。何在4月15日至28日期間曾身處該校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須本周五（30日）或之前接受檢測。如使用樣本瓶進行檢測，則須於5月2日（下周日）或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在4月26日至28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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