休班警偷拍判囚　稱裙子長「乜都影唔到」　未對事主構成壓力

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-04-30 19:43

休班男警涉去年於港鐵太子站扶手電梯，偷拍一名女高級督察的裙底，他被揭發後疑刪去裙底照。他早前承認遊蕩及妨礙司法公正兩項罪名，今（30日）於西九龍裁判法院被判監禁2星期。辯方求情稱， 事主裙子甚長，照片「乜都影唔到」，未有對事主構成心理壓力，裁判官卻反駁指偷拍過程已令事主驚慌。

被告吳世平（28歲）被控於2020年8月25日在港鐵太子站扶手電梯遊蕩，以致女子X合理地擔心其安全。他另被控於同日在太子站員工室作出有妨礙司法公正傾向的行為，即刪除X的裙底照片。辯方早前指，事主X貌似被告的前女友，被告情不自禁而犯案。

被告吳世平今被判囚兩星期。(資料圖片)

求情指前線處理示威衝突 遭朋友排擠

辯方今日求情時補充，被告在前線處理示威衝突，壓力很大，亦遭朋友排擠。他和女友分手變得墮落、沉迷色情網站。其律師表示事主裙子甚長，照片「乜都影唔到」，未有對事主構成壓力。裁判官陳慧敏反駁，指偷拍過程令事主驚慌，又斥偷拍裙底越趨猖獗，法庭須判處阻嚇性刑罰。她考慮到被告認罪，判他即時監禁2星期。

案情指，身處扶手電梯的事主X轉身發現被告在後方偷拍，被告道歉和請求對方給予機會，惟X拒絕並報警，被告逃跑遭途人截停，之後被帶到港鐵職員室。而警員檢查被告手機時，涉案相片已被刪除。

案件編號：WKCC304/2021