休班警偷拍裙底事主卻為女警　求情稱認錯前女友　官：那應該拍樣

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-16 14:55

休班男警涉去年在港鐵太子站扶手電梯，偷拍女子裙底春光，惟事主卻是一名女高級督察。男警發現後，更涉刪去裙底照。他被控遊蕩及妨礙司法公正兩罪，案件今(16日)在西九龍裁判法院再訊時，被告承認控罪。辯方求情時稱，事主貌似被告的前女友，他才一時衝動犯案。同時，被告因處理反修例運動，而遭友人排擠，承受壓力。法官先替被告索取社會服務令報告，押後至本月30日才量刑。

被告吳世平，28歲。他被控於去年8月25日，在港鐵太子站扶手電梯遊蕩，以致女子X合理地擔心其安全。他另被控於同日在太子站休息室作出妨礙司法公正傾向的行為，即刪除X的裙底照片。

被告吳世平求情時稱，因社會動亂，他任警察遭人排齊，承受心理壓力。(資料圖片)

事主貌似前女友情不自禁

辯方今求情指，事主X貌似被告的前女友，被告才情不自禁犯案。裁判官隨即質疑若所言屬實，指被告應拍攝X的樣子，而不是裙底。辯方亦指，被告需在前線處理社會動亂，因此遭友人排擠，承受心理壓力。

強調仍有機會判囚

裁判官指告為警員，犯案罪加一等，考慮他認罪，令X不需作供，遂先索取社會服務令報告，但強調仍有機會判囚。

案件編號：WKCC304/2021