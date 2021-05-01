港台將刪YouTube舊片　《鏗鏘集》《頭條新聞》等出街一年後下架

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-01 22:34

廣播處處長李百全治下，港台再有政策變動。《香港01》獲悉，港台將刪除YouTube或Facebook等平台上的「已出街」節目超過一年的舊片。港台機構傳訊及節目標準總監韋佩文承認此事，指有關安排只是與港台官方網頁的一貫做法看齊，提供12個月節目重溫。 換言之，點擊率高企、屢次獲獎的《鏗鏘集》舊片，包括「721誰主真相」將會陸續下架；而去年停止製作的《頭條新聞》將一集不留。有港台員工斥責，李百全欲「刪除歷史」。

▼2020年港台《鏗鏘集》「721誰主真相」▼

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與官網看齊 出街一年後刪除

《香港01》獲悉，港台將刪除YouTube及Facebook等平台上，出街超過一年的舊片。消息指，決定由管理層作出，高層的解釋是與港台官網保留一年重溫的做法看齊。有員工據理力爭不果，目前未有具體執行時間，但消息人士指「相信會很快」。

香港電台機構傳訊及節目標準總監韋佩文稱：「有關安排只是與港台官方網頁的一貫做法（提供12個月節目重溫）看齊。」

目前在港台官方網站的節目，只會保留一年「已出街」的節目，至於在Facebook或YouTube等渠道分享的節目，則未有設定任何下架的期限，市民可以隨意重溫舊節目。

▼2019年港台《鏗鏘集》「721元朗黑夜」▼

港台員工：刪除歷史

有港台人員擔心，若新安排落實，變相將大量過去已在其他網上平台發佈的港台節目下架，亦意味部份網上「收視」高企的《鏗鏘集》、《頭條新聞》舊集數都會消失。有港台員工直斥，做法是「刪除歷史」。

《鏗鏘集》兩集721將會消失

按新機制，《鏗鏘集》2019年的「721元朗黑夜」，按新機制將會被下架，而2020年的「721誰主真相」，亦只會保留至今年7月底。

《頭條新聞》或一集不留

而有31年歷史的《頭條新聞》，早於去年6月19日後已暫停製作。被通訊局裁定投訴成立的集數，包括三集涉及諷刺警員的節目已下架。換言之，新機制下，《頭條新聞》將會一集不留。

《香港01》接獲消息指，港台計劃統一在不同平台保留自製節目政策。YouTube、Facebook上的影片，出街一年後將刪除。（勞顯亮攝）

包括「八九演義」、「文革50年」等獲獎節目

翻查港台YouTube頻道，目前上載了425集《鏗鏘集》，最舊一集是2014年4月的「霧霾北京」。多年的鏗鏘集，涵蓋政治、經濟、民生議題，包括不少獲獎和觸及政治的節目，包括六四30周年的「八九演義」系列、文革50周年系列，多年來的節目記錄香港歷史，包括2014年的雨傘運動、2017年特首選舉等。

▼港台YouTube頻道部份影片▼

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YouTube頻道140萬人訂閱 鏗鏘集7800萬點擊

根據立法會文件，有約140萬人訂閱的港台YouTube頻道，由2016年7月1日至2021年2月28日期間，觀看次數最高是《鏗鏘集》，觀看次數達7,856萬，其次分別是《頭條新聞》 及《視點31》，觀看次數分別是2,591萬及2,426萬。

部份節目已保留超過十年，包括2009年的六四20年特輯等，最早一段影片於2007年上載。