林鄭主持港台節目介紹選委會　訪黃玉山陳振彬　讚新選舉增代表性

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-28 20:43

北京出手改善選舉制度，港府不斷加強宣傳攻勢，特首林鄭月娥更首次擔任主持，在港台節目《選委界別分組面面觀》中，訪問選委嘉賓。第一集訪問港區人大代表黃玉山，由於他身兼基本法委員會委員，會自動成為選委會法律界的選委。 第二集訪問九龍社團聯會會長、港區人大代表陳振彬，談及「基層社團」為何可晉身選委會。節目共有40集，每天播放兩集，每集約12分鐘，將播放至下月17日。

黃玉山為36名港區全國人大代表之一，亦是選委會法律界內的香港基本法委員會成員，是選委會「雙料」當然委員。但由於人大、政協要先去另一界別登記，因此黃玉山將成為法律界別當然委員。

黃玉山說，香港基本法委員會12名委員，內地及港人各佔一半，《基本法》有明確指出委員會的功能和任務，就《基本法》相關事宜提出意見。

對於外界有疑問，為何基本法委員會不是全部由執業法律界人士組成，黃玉山解釋，是要兼顧香港各方利益。至於人大代表身份，黃玉山稱可以代表港人參與國家事務很光榮，亦可在表決時投贊成或不贊成，又指人大代表要了解中央事務再向港人解釋，有重要橋樑作用。

陳振彬：九龍社團聯會會員超過30萬

選委會新增「基層社團」代表，共60席，節目第二集訪問了其中一個代表團體、九龍社團聯會會長陳振彬。

九龍社團聯會有超過300個屬會，會員超過30萬，林鄭表示，自己擔任過政府不同崗位，都參加過九龍社團聯會的工作。陳振彬說，新冠肺炎期間港九新界三個社團聯會成立「抗疫連線」，派口罩之餘亦有幫手大廈大堂清潔等，發揮鄰里互助精神。

對於選舉改制，陳振彬說鼓勵社會用人唯才，希望年輕人進入議會，又指世界無標準選舉方法，最重要找一套適合的選舉方法，他非常支持完善選舉制度，令廣泛性增加，均衡參與的闊度亦增加。

林鄭主持節目有利益衝突？ 蔡子強：對結果無大影響

對於林鄭親自主持節目與選委對談，中大政治及行政學系高級講師蔡子強認為，由於林鄭月娥有機會參選下屆特首，這種訪問活動可能予人有「拉票」或利益衝突觀感，但他認為這並非重點，因為在新制度下，北京對於特首人選有控制權，其他界別包括商界，連左右大局的能力都沒有，因此拉票對結果沒有大影響，「只要黃袍加身（獲得北京加持），同邊個拜票都唔係重點。」