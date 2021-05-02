檢測中心｜九龍公園增設外傭採樣點　36流動、21社區檢測中心一覽

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-05-02 00:16

變種新冠病毒流入社區，當局為堵截傳播，要求全港37萬外傭、去過東涌多個地方的居民，都要強制檢測。周日（5月2日）起，當局在九龍公園增設外傭流動採樣點，全港流動採樣點增至36個。而21個檢測中心，不少已經預約爆滿。

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▼5月2日起 36個流動採樣站▼

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▼社區檢測中心一覽▼

▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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▼5月1日，東涌東薈城檢測站持續逼爆▼

▼4月30日公布強制檢測名單▼

食物及衞生局周六（5月1日）深夜發稿，表示感謝市民配合強制檢測要求，同心抗疫，指出政府自四月中採取抗疫新路向，透過針對性的入境管制及感染控制措施，嚴防確診個案輸入本港及在本地擴散。

食物及衞生局發言人說：「對於涉及變種病毒株的感染源頭不明本地個案，政府需要果斷、快速地採取嚴厲的檢測和檢疫措施應對，以最短時間堵截傳播鏈，以免疫情一旦大規模爆發，整體社會要承受沉重後果。」

病毒檢測一直是防疫抗疫策略中的重要一環。政府自去年中持續推行針對較高風險、高接觸群組、重要基建服務人員等推出的特定群組檢測計劃，已進行超過340萬次檢測。當中，由去年十二月中至今年二月底，政府亦曾於社區檢測中心為全港外籍家庭傭工（外傭）提供一次免費檢測，期間共有超過34 000名外傭於社區檢測中心接受自願檢測，少於全港外傭的一成。在抗疫新路向下，安老院、殘疾人士院舍及護養院員工、大部分餐飲業務前線員工等的高風險、高接觸群組，如未完成接種疫苗，均須接受定期強制檢測。

「政府昨日要求全港所有尚未完成接種疫苗的外傭於五月九日前接受強制檢測，一如既往，有關決定完全基於公共衞生考慮，並經過詳細風險評估，當中的考慮因素包括於近期有兩宗涉及N501Y變種病毒株的確診個案均為外傭，變種病毒株的傳染性較高，個案感染源頭未明，而確診個案在病毒潛伏期及傳播期間曾經和其他外傭聚會或接觸等。

「雖然本港的外傭數目龐大，對本港短期內的檢測能力造成挑戰，但為了能盡快截斷社區的隱形傳播鏈，我們有需要繼續為高風險、高接觸及有較高傳播風險的群組進行檢測。對於所有於今日接受檢測的人士，包括外傭在內，政府衷心感謝他們的耐性和體諒。政府於未來數天會盡力增加檢測服務量，以便利市民接受檢測。我們亦鼓勵他們盡早接種疫苗，為自己及家人提供保護。」

已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，亦可免於定期檢測。本港現時認可的兩款疫苗安全有效，已獲全球數以千萬人士接種，能為接種者和身邊人提供保護，是防疫的最佳方法。大部分人士的身體狀況均適宜接種疫苗。

「面對變種病毒株的威脅，接種疫苗已經是刻不容緩。在全球新冠疫苗仍然短缺的情況下，政府採購的兩款疫苗已足夠供全港市民接種。現時全港29間社區疫苗接種中心及一千多間私家診所，每日仍然有大量的接種額未被盡用。我們呼籲市民好好珍惜香港目前的疫苗供應，盡快接種。」

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