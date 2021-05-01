檢測中心｜港島、沙田七日全部爆滿　華大停賽　檢測商：近乎飽和

撰文： 鄭翠碧 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-01 21:30

變種病毒襲港，政府要求全港37萬外傭強制檢測，大批東涌居民也需於明天（5月2日）前完成檢測，連日來東涌的流動採樣站都大排長龍，而港島和沙田的社區檢測中心於未來七日的預約名額亦全部爆滿。 有檢測承辦商指，近日檢測量大幅增加近九成，打破該公司以往檢測的上限，需緊急調撥人手應對，檢測能力近乎飽和。 呼吸系統專科醫生梁子超指出，本港檢測能力不足以應付37萬的外傭，政府現時硬推，只會令到有病徵的外傭因見人多而卻步，較遲才去檢測，病毒反而更易傳播。

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記者今天在現場所見，東涌三個檢測站由香港分子病理檢驗中心及化驗所Prenetics負責採樣，其中香港分子病理檢驗中心在東涌站外及富東邨為市民進行檢測，兩個檢測站設有約六個採樣處，並於早上10時開放，居民表示輪候時間大約為3.5小時。

而本來由華大負責採樣的東涌北公園臨時檢測站，由今天起改由化驗所Prenetics負責採樣，公園內設有大約10個採樣處，由下午一時開放，居民表示，平均輪候時間為3小時。

除了各個採樣站大排長龍外，記者亦發現多間社區檢測中心的預約名額亦爆滿，港島區四間檢測中心、沙田兩間檢測中心在未來七日的名額都已滿；而其他檢測中心亦有不少人預約，除了荔景社區會堂、青衣體育館和天水圍天晴社區會堂在5月4日仍有少量名額外，其餘的18間檢測中心在明日至周二期間的名額均已爆滿。

港島區4間檢測中心在未來7天的名額都已滿， （網頁截圖）

相達生物：每日檢測量近乎倍增

其中一間檢測承辦商「相達生物科技」的創辦人招彥燾表示，該公司今天負責多10個新的採樣站，當中數個是新設立的地點，包括長洲體育館、葵涌運動場等，該公司亦接手華大基因於元朗的兩個採樣站。

他稱，該公司本身每天檢測8000、9000個樣本，但昨天已「破紀錄」檢測一萬個樣本，料今天起更需化驗1.5萬個樣本，直言需增加50%人手，把本來負責其他項目的化驗室人員都調撥到新冠病毒檢測，又增加了通宵更的人手去應對。他坦言檢測能力已近飽和，「政府昨天都提醒了我們（檢測商），未來一周所有檢測商都接近飽和」。

招彥燾表示，該公司本身每天檢測8000、9000個樣本，但昨天已「破紀錄」檢測一萬個樣本，料今天起更需化驗1.5萬個樣本。（資料圖片／羅國輝攝）

分子病理：11輛檢測車全部出動

另一間檢測商香港分子病理檢驗中心的主任黃利寶就稱，該公司負責東涌兩個新的採樣站，又接手了華大基因於屯門的採樣站，11輛檢測車全部出動，全日一共動員80名職員負責採樣、30名職員負責化驗。他稱無特別增加人手，但檢測量就增加了兩、三成，而檢測能力仍未飽和。

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶稱，全日一共動員80名職員負責採樣、30名職員負責化驗。 （資料圖片）

而於3月中旬才加入檢測服務行列的「希華檢測」負責南區利東社區會堂檢測中心的服務，希華檢測是「希瑪眼科」的子公司，希瑪眼科執行董事李肖婷表示，該公司每天可檢測1000至2000個樣本，因應近日檢測人士需求大，該公司已調動人手加班。

華大假陽性被停賽

本港主要由五間檢測商提供檢測服務，當中華大基因因檢測出錯而致26個樣本假陽性，事件仍未完成全面調查，政府因而決定暫停委派華大基因為新的流動採樣站提供服務，食物及衞生局表示，現時華大基因並無負責流動採樣站的服務。

記者正向食衞局查詢，在華大不參與檢測的情況下，本港的採樣和檢測能力會受到多大影響。招彥燾直言，在華大缺席下，檢測服務、期限都可能受一定影響，他打比喻說「多個廚房就煮多啲餸」，稱若其他檢測商不能負荷所有檢測量，政府亦或會延長要求市民檢測的期限去應對這問題。

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梁子超：37萬外傭強檢是反效果

呼吸系統科專科醫生梁子超就稱，本港檢測能力有限，「根本做唔切咁多」，政府卻要求全港37萬外傭接受檢測，只會造成反效果，令到最高風險、有病徵的外傭因見人多而卻步，較遲才去檢測，病毒反而更易傳播，「而且畀9日佢哋做都嘥氣，就傳晒出去啦！或者9日後佢都已經陰性，都搵唔到佢啦！」他認為，政府應鼓勵有病徵的外傭先做檢測，完成了這批外傭的檢測後，才為所有外傭提供定期檢測。