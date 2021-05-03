外傭續約須打針　得成僱傭廖翠蘭斥：若不打針要離開邊度搵幾千人

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-03 13:17

本港社區出現新冠肺炎變種病毒，政府計劃要求新聘或續約外傭接種新冠疫苗，勞工及福利局局長羅致光更指外傭不願打針「可以選擇唔喺香港做嘢」。香港人力資源仲介協會主席、得成僱傭中心董事總經理今日（3日）在電台批評言論令人反感，指若有一萬外傭拒打針要離開，「邊度搵返幾千人」，她指過往曾接獲僱主求助，新聘外傭不肯打針，造成磨擦；此外亦擔心僱主要承擔傭外打針後出現事故的責任，希望政府檢討。

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憂若外傭接種後不幸身故 勞工保險會否賠償

廖翠蘭在港台《千禧年代》指出，政府強迫外傭打針後果嚴重，批評羅致光言論令人反感，外傭如不願打針要做身體檢查取醫生證明，僱主因此要支付額外開支，她又關注，一旦外傭打針後不幸身故，勞工保險會否有賠償，「咁樣算唔算工傷呢？」

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曾接僱主求助指新聘外傭不肯打針 造成磨擦

廖又表示，不少外傭在港工作長時間，如因打針問題不續約，僱主要支付長服金，「依家唔係我唔請，亦唔係外傭唔做，係政府唔畀做」。廖擔心若有1萬外傭不打針要離開，「邊度搵返幾千人？」她過往曾接獲僱主求助，新聘外傭不肯打針，造成磨擦。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕在同一節目表示，要求外傭打針涉及歧視，批評羅致光不尊重外傭和僱主，她又指外傭強制檢測造成不便，外傭家庭成員一分子，反問政府如何確認外傭是感染源頭。

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