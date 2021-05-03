理大團隊指佐敦印商與東涌外傭基因排序相同　可能已隔兩至三代

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-03 09:41

新冠肺炎變種病毒流入社區，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（3日）在電台節目指出，團隊經過基因排序後發現，佐敦印商與東涌映灣園外傭有100%相同之處，反映兩者有傳播性關係，可能已相隔兩至三代，但未知感染地方，須視乎37萬名外傭的強制檢測能否找出關連，強調：「一個個案可以令社區爆發。」

政府要求外傭強制檢測，5月2日(周日)逾千名外傭到維園排隊檢測。（李澤彤攝）

蕭傑恒在港台《千禧年代》上表示，佐敦白嘉士大廈印度商人和堅道8號外傭同樣是南非變種病毒，但基因排序突變位置有十個不同之處，不似有傳播性關連。

蕭續指，印商與映灣園外傭就100%相同，反映兩者有傳播性關係，但難說是否直接傳染，有可能相隔兩至三代，而印商言語表達不好, 未必交代清楚所到之處，另外印商的女友人同樣確診，未知她與外傭有否去過共同地方。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

蕭又表示，團隊暫未找到第三個相同排序的個案，認為若有關連個案，短時間內「未出晒嚟」，要視乎外傭強制檢測的結果如何，強調：「第四波就係尼泊爾輸入搞到依家，一個個案可以令社區爆發。」

印度最近疫情嚴峻，蕭指印度變重病毒有B.1617，未見N501Y及E484K，社區上未亦未見到相關個案，但本港要嚴陣以待。蕭認同延長印度等地禁飛，指愈少病毒入港愈好，防疫酒店並非醫院，「有甩漏唔出奇」，本港亦要加大基因排序能力，即時找出傳播鏈，「唔似依家咁斷片」。