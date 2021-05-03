醫健通、醫管局電腦系統連環冧機　醫院停派藥　接種中心停打針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-03 15:01

醫院管理局的「臨床資訊管理系統」（CMS）再度故障。據了解，CMS今日（3日）中午12時多故障，醫護人員因此未能翻查病人病歷，無法派藥等，現時系統已修復好。有工會批評，CMS是20多年前的古老系統，一旦故障只可以用人手翻查殘缺不全的紀錄，又稱系統去年故障後，當局都未有提出具體的後備方案。 另外，疫苗接種中心今早都曾經短暫故障，有接種中心一度暫停接種，最後要改為人手登記資料。

醫管局員工的通訊群組亦有提及CMS系統故障。（消息人士提供）

消息稱，醫管局的CMS系統今日中午12時多故障，大約下午2時前已修復好。香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，門診、巡房、開藥等工作都涉及CMS系統，提到自己都要到老人院應診，「老人院都要用到CMS，佢哋都叫我晏啲先到，唔知到時搞掂未。」她形容CMS故障會令醫院工作癱瘓。

她表示，現時只可以靠少量、殘缺不全的紙本紀錄工作，主要是處理緊急的個案，又稱CMS去年8月亦曾經故障，但當局至今未交代具體的改善方案。

醫院管理局紀錄病人病歷的「臨床資訊管理系統」（CMS）今午故障。（資料圖片）

工會：古老系統 質疑管理層容許情況重覆出現

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指出，CMS是20多年前的產物，是古老的系統，質疑當局容許情況重覆出現，「呢段時間入面，你提升咗咩科技呢?」他提到，醫管局今日舉辦研討大會，當中有談及「網絡安全的」，建議當局可用歌星Serrini的《網絡安全隱患》作主題曲，「夠晒貼地同應景」。

據了解，疫苗接種中心今早的電腦系統未能連接醫健通，無法更新市民的疫苗接種紀錄，有接種中心要人手輸入、有中心暫停接種，大約15分鐘後修復。