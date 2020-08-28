醫管局臨床系統今晚故障1.5小時　醫護無法派藥、查閱化驗報告

醫院管理局紀錄病人病歷的「臨床資訊管理系統」（CMS），今日（28日）傍晚起出現故障。消息指，今日下午7時起，系統開始出現故障，醫護人員未能查閱病人病歷紀錄，影響廣泛。據悉醫護無法查閱化驗報告，派藥、以電腦看病人X光片亦受影響，至今仍在搶修系統。 醫管局證實，公立醫院的臨床資訊管理系統於今日下午大約7時，網路連接發生故障，以致醫護人員未能登入臨床資訊系統，臨床部門目前正實施緊急應變措施。有關部門進行緊急維修後，所有系統於晚上大約8時20分恢復全面正常運作。

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醫院管理局紀錄病人病歷的「臨床資訊管理系統」（CMS），今日（28日）傍晚起疑出現故障。（資料圖片）

醫管局指，由於醫護人員未能進行儲存或索取病人病歷紀錄資料，臨床部門將會改以應變模式操作，包括以人手輸入病歷紀錄及透過問診了解病人病歷。有關部門現正進行緊急維修，部份醫院系統正逐步恢復，醫管局會盡快恢復系統全面正常運作。引致病人及公眾不便，醫管局就此致歉。

據悉，醫管局臨床資訊管理系統約出現故障後，醫護未能查閱病歷紀錄，亦未能出化驗報告。有醫生形容，系統現時「斷晒線」。消息亦指，X光片可以從X光機看到，然而如經電腦網絡的X光片，就未能看到。

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醫管局稱會深入調查事件

醫管局表示，臨床資訊管理系統的網路連接，今晚大約7時發生故障，以致醫護人員未能登入臨床資訊系統，儲存或索取病人病歷紀錄資料，期間臨床部門改以應變模式操作，包括以人手輸入病歷紀錄及透過問診了解病人病歷。

有關部門進行緊急維修後，所有系統於晚上大約8時20分恢復全面正常運作。醫管局表示，會深入調查事件，對於系統故障期間引致的不便，醫管局謹向公眾致歉。

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翻查資料，同一系統於2016年3月及4月曾兩度「跪低」。4月的故障以威爾斯親王醫院故障時間最長，服務受影響近1.5小時。當時系統故障期間，病人就診時需要等候較長時間，惟病人的病理化驗、放射檢查及配藥等服務均不受影響。

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