濾水廠謀殺案 主管事後路過 被告冷靜提醒：有事發生唔好行埋去

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-04 16:37

沙田濾水廠保安員涉警衛室內斬死新同事案續審，被告的主管作供，他形容被告性格剛烈易怒，案發前兩天，被告曾投訴新同事用紅色筆填寫登記簿，而非一般用的黑色筆。案發當日傍晚，他路過見被告站在更亭外上衣有血跡，被告冷靜地對他說有事發生，又提他：「唔好行埋去。」主管未有理會至回到辦公室才知報了警。

現年60歲的被告章美德，被控於2018年8月5日，在香港謀殺吳崇禧（59歲）。吳該月初才到濾水廠任職。

被告個性剛烈易怒

證人劉德林供稱，案發時他是被告和吳主管，他與被告共事3、4年，形容被告性格剛烈、易怒和比較暴躁。被告亦和同事相處欠佳，常為小事爭執。

劉稱，2018年8月3日，被告向他投訴當時新入職的吳，用紅色筆填寫登記簿，而非他們慣常用的黑色筆。劉回應稱會提示吳。劉庭上解釋，一般而言都是用黑色筆，但認為吳一時疏忽，只是小事。

被告的主管劉德林（前）稱，案發後他路過兇案發生的更亭，當時被告還冷靜地提醒他有事發生，不要行過去。（朱棨新攝）

見被告與吳因鎖鐵閘爭吵

此外，被告和吳於同日亦有爭吵，被告要求吳按照被告的方法鎖鐵閘。劉指當時兩人對罵，劉著他們不要再爭拗，兩人便安靜下來。

被告上衣染血表現平靜

於2018年8月5日，劉於晚上6時半返回濾水廠。當時被告站在正門外，身穿的T恤有血跡。被告平靜地向劉稱有事發生，並說：「唔好行埋去。」但未有明言什麼地方。劉感到有事發生，但又不知發生何事，遂未有理會被告，繼續步行到濾水廠的辦公室。期間，劉又聽到救護車到的聲音，惟他仍未有理會，繼續前行，至他到達辦公室獲同事告知已報警。

案件編號：HCCC71/2019