康怡花園及薄扶林豪峰菲傭初確診　一人勞動節曾去維園附近小公園

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-04 18:18

本港新冠肺炎疫情未息，政府疫情記者會公布，今日（4日）錄得4宗新增確診個案，以及少於10宗初步確診。當中二名初步確診個案，是經強制檢測找出的菲傭，二人是朋友，分別住在鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰。當中一人曾在5月1日勞動節當日，到外傭集中地維多利亞公園附近的公園休息。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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政府早前要求全港37萬名外傭須最遲於5月9日完成強制檢測，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上公布，新增初步確診個案少於十宗，當中兩名菲傭經強制檢測發現。初步調查，兩名初步確診外傭與其他個案無關，需待實驗室覆檢樣本，確定是否屬變種個案。

鰂魚涌康怡花園N2座菲傭初步確診

第一名初步確診的菲傭，住鰂魚涌康怡花園N2座僱主家人家中，她早在2019年10月來香港，故屬本地個案。她平日主要留家，平均每周兩次前往鰂魚涌街市買菜。4月25日曾與朋友去中環行街，由早上行到傍晚6時，曾光顧干諾道中麥當勞分店； 5月1日曾去天后一個近維多利公園的小公園休息；5月2日與朋友去過西九龍中心薩莉亞意式餐廳。



傍晚5時半，有身穿保護衣的人士帶著消毒工具，出現在康怡花園N2座內。

另一初步確診菲傭住薄扶林豪峰 常去堅尼地城街市

第二名初步確診菲傭，是康怡花園初步確診菲傭的朋友。防護中心仍在調查其病歷及行蹤，初步得知她住薄扶林豪峰，日常多前往堅尼地城街市，曾去過薩莉亞意式餐廳及麥當勞，另在5月3日到過堅尼地城大快活。