新冠肺炎｜華航機師接種AZ疫苗仍確診全台首例　接種9天後發病

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-04 17:40

台灣新冠肺炎疫情反彈，華航「機師群組」再擴大。台灣中央流行疫情指揮中心今天（4日）公布，一名曾經接種AZ疫苗（阿斯利康疫苗）的華航機師確診，由接種至發病時間相隔9天。

指揮中心指出，確診的華航男機師現年30多歲，今年4月16日至18日曾執飛至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

他於4月22日接種第一劑AZ疫苗，直至5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，至今日確診。目前，已初步掌握接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

指揮中心解釋，根據英國研究指出，接種英國製藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗（俗稱牛津疫苗或AZ疫苗），或美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生物新技術公司BioNTech合作研發的新冠疫苗（香港稱復必泰疫苗），必須待接種12天後才可降低感染機率，但患者由接種到發病僅相隔9天，尚不足以產生足夠的保護力。

目前，患者的感染源有待釐清。若確認是本地個案，將成為台灣首宗已打疫苗卻確診的本地個案。

（自由時報／TVBS）