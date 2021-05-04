本港輸出新加坡確診中年漢料屬復陽　在港居珀麗灣

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-04 20:49

新冠肺炎疫情持續，本港近日輸出一宗個案到新加坡，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天（4日）表示，該宗個案的患者是一名住在馬灣珀麗灣的44歲男子，他本身於杜拜工作，早於今年2月底、3月初已經在杜拜確診，而他到新加坡後，病毒量非常低、有抗體，料屬「復陽」個案。 另外，早前兩宗由內地回港的女子（第11701、11702宗個案）被指是「假陽性」，現時確定為確診個案，並證實其感染的是本地第四波的病毒株。

本港近日輸出一宗個案到新加坡，該宗個案的患者是一名住在住在馬灣珀麗灣的44歲男子。 (資料圖片)

中年漢2、3杜拜確診 抗體呈陽性

張竹君表示，本港輸出到新加坡的個案是一名44歲男子，這名男子在2月10日至3月12日於杜拜工作，亦在當地確診，2月26日、3月8日的樣本都呈陽性，他在3月9日呈陰性，其後回港及檢疫，完成檢疫後與家人住在馬灣珀麗灣。他和家人在4月26日到新加坡，而他在4月30日的樣本檢測到呈陽性，但無病徵，他的病毒量低，CT值達到40，而且抗體呈陽性，張竹君稱他可能是復陽，「有時搵到（病毒）有時搵唔到嗰種」。

這名患者的外傭現時仍在香港，已安排入檢疫中心。張竹君指，仍需調查這名男子在港期間有無傳染力，才能確診他在香港去過的地方是否需發出強制檢測公告。

兩 「假陽性」內地返港婦最終找到感染病毒

另外，第11701、11702宗個案均是由內地回港後確診的女子，一人曾接種國藥疫苗，一人是荃灣西如心酒店房務員，這兩人早前曾被懷疑是否「假陽性」個案。但張竹君今天指二人證實是確診。

張竹君解釋，這兩人的樣本都在4月17日交到華大基因檢測，當局曾懷疑是否第11700宗個案的樣本污染了這兩宗個案的樣本，但將三人的樣本交予港大做基因分析後，發現三人病毒基因都不同，而且都是感染本地病毒株，因此無證據證明化驗所污染了她們的樣本。

被問到第11701宗個案一直在家檢疫，又如何感染到香港的病毒株。張竹君稱，曾懷疑是否她的家人、劏房鄰居是感染源頭，但最後這批人檢疫後都無人確診，不排除她由深圳灣口岸來港期間，途經社區而感染到病毒。