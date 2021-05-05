蔡玉玲案｜為採訪查車牌被裁作虛假陳述罪成 蔡決定提出上訴

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-05-05 15:11

香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，去年製作7.21元朗襲擊事件專題時，追查一部疑與事件有關車輛的車牌，被指在申請表格上作虛假陳述，早前在裁判法院被裁定罪成，被判罰款6千元。蔡今透過其Facebook專頁，透露她已委託律師，就「7.21查冊案」進行上訴。

蔡今在其Facebook帖文寫道：「我實在沒有樂觀的理由，劇變的政治氣候、急速緊縮的言論空間，愈來愈多聲音被消失，香港人彷似開始習慣不敢言、不能言。所謂「假新聞」立法來勢洶洶，在世界新聞自由日，業界對新聞自由評分跌至新低，香港電台開始清洗歷史紀錄、移除正直稱職的記者。

「選擇踏上這條路不是草率的決定，無論贏或輸，案件最終或須上移至終審法院，我已有一定的心理準備。身為傳媒人，我一直以報道事實、說真話為志業，在我城崩壞之時，我期許自己「活在真實中」，真誠、善良、正直地活著。」

蔡玉玲（37歲）被控兩項「明知而作出要項上虛假的陳述」罪，指她於2020年5月17日及6月10日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而作出虛假的陳述，即表示她申請證明書，以作以下與交通及運輸事宜有關的用途，進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜，違反《道路交通條例》第111(3)(a)條。她經審訊後被裁定兩罪均罪成。

裁判官徐綺薇裁決時指，假如任何人繳付45元，不論任何目的，便可隨意索取車主的敏感個人資料，而署方又無權拒絕，這必會對登記車主的私隱構成嚴重影響。徐官又指，蔡在申請車牌資料時，聲稱會用作交通相關事宜，但其目的實為採訪車主，這並非與交通相關的事宜，故裁定蔡作出了虛假陳述。

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)