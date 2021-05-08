康文署指涉違國安法　令圖書館下架《香港民族論》等九本書

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-08 15:12

康文署繼去年以覆檢書籍的內容會否違反《港區國安法》為由，將前香港眾志秘書長黃之鋒、前立法會議員陳淑莊等人所著的九本書籍，從公共圖書館下架。 康文署證實，再有涉及六名作者的九本書籍，因內容可能違反國安法，故暫停有關書籍的服務，以避免違法，包括香港大學學生會學苑的《香港民族論》、何俊仁的《我向霸權宣戰》、余杰的《卑賤的中國人》《納粹中國》等。 何俊仁回覆時批評政府攸法荒謬，其作品內容包括「地產霸權」及「金融霸權」等，不認為與國安法有關，直言是「政府自己製造恐慌」。

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康文署通知公共圖書館有九本書籍因國安法而須覆檢，包括港大學生會學苑編著的《香港民族論》；前立法會議員何俊仁的《我向霸權宣戰》；前立法會議員陳淑莊的《陳淑莊敏感地帶》；旅美華裔作家余杰的《卑賤的中國人》和《納粹中國》；時事評論員林匡正的《香港公民抗爭運動史－挫敗的三十年剖析》、《香港公民抗爭運動史II 中港對決》和《激進：香港進步民主運動史》；以及流亡德國華裔作家廖亦武的《這個帝國必須分裂》。

《香港01》今日（8日）在公共圖書館網頁搜尋上述九本書籍，全部均顯示「沒有符合的檢索結果」。

康文署回應表示，隨着國安法立法，圖書館須確保館藏遵守有關法例的規定。當該署發現有關館藏涉嫌內容可能違反國安法，會以嚴肅態度處理，暫停有關書籍的服務，而涉及六名作者的九本書籍正按如上原則處理中。

至於香港公共圖書館去年7月覆檢三名作者的九本書籍，康文署指正與有關部門研究內容是否違反有關法例。去年7月，圖書館已經將黃之鋒、陳淑莊等多本著作下架。

記者曾在公共圖書館網頁搜尋上述九本書籍，全部均顯示「沒有符合的檢索結果」。（圖書館網頁截圖）

何俊仁：著作為選舉刊物 政府自己製造恐慌

何俊仁回覆《香港01》批評當局做法荒謬，指該書為選舉刊物，為他2012年參選特首時所寫，內容包括「地產霸權」等議題。他直言：「呢啲議題建制派都成日講，咁都同國安有關？就嚟食飯都關國安法事」。他又稱不會為事件作司法覆核等行動，「無時間搞，係政府自己製造恐慌」。

旅美華裔作家余杰。（余杰Facebook圖片）

余杰形容是「焚書」

而一名著作被下架的作家余杰在其Facebook中形容事件為「焚書」，更直言「焚書之後是焚人」。他又指，「威脅國家安全的書一定是好書」，呼籲大眾趕快購買上述九本書籍。

身在德國的作家廖亦武，亦轉載其著作被禁的消息。