01消息｜康文署指引曝光　拒甩底「停賽」上訴　濫用優惠即趕離場

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-20 14:44

康文署體康設施「一場難求」，「炒場」和「濫用優惠收費」情況屢見不鮮，康文署將於5月1日落實新措施，違規人士將會被罰「停賽」，禁止租用場地90日或180日。 《香港01》獲得康文署內部指引，新措施設雖然有上訴機制，惟署方將不會再接受因未有取消預訂，甩底而被罰「停賽」的上訴個案；違規人士在「停賽」期間重犯再甩底，「停賽期」會被延長多90日。 康文署同時有「加辣」措施，原本遭發現濫用優惠人士，只需補回差額，仍可繼續使用場地；不過隨下月實施新措施，任何人如被揭發不符享用優惠價資格，會被即時禁止使用場地「趕離場」兼沒收場租，違規者180日內需「停賽」不准租用場地。 《香港01》正就事件向康文署查詢。

康文署將於5月1日落實新措施，違規人士將會被罰「停賽」，禁止租用場地90日或180日。（資料圖片）

根據康文署早前公布的新規定，場地租用人在任何連續30日內，兩次「甩底」不取場而又沒有於用場日期，至少一天前取消已預訂的康體設施，將會被「罰停賽」暫停預訂設施90日。

而針對濫用優惠情況，租用人如於用場期間，被發現與不符合優惠資格的同伴，一同使用設施，90日不准租場。至於違規轉讓場紙或濫用優惠人士，則會被暫停租場180日。

將安排職員主動巡查及突擊巡察

據了解，康文署近日已向各場地發出內部指引，表明將會安排職員主動巡查可疑租場個案，要求租用人出示有效場證及身分證明文件，職員亦會突擊巡察，要求租用人再次出示身分證明文件，職員亦會登記「執雞」人士姓名作為紀錄。

（康文署網站截圖）

內部指引︰涉預訂場地甩底的上訴一般不會受理

據知，康文署就違規個案雖設有上訴機制，由各層級康樂事務經理審核及定斷，違規人士可以提出上訴。但由於康文署已設有「取消預訂」系統，因此針對預訂甩底個案，除非因特殊情況，涉及甩底而遭「停賽」個案的上訴，一般不會受理。不過，被判罰「停賽」人士依然可以使用已租用的場地，惟一旦重犯將被延長禁止租場90日。

除因特殊情況外(例如場地職員錯誤輸入租用人不取場資料)，本署一般不會接受租用人就沒有通知本署取消租用場地的上訴。 康文署內部指引

下月起遭發現濫用優惠價租場 趕離場兼沒收場租

就打擊違規轉讓場紙及濫用優惠收費個案，據悉康文署亦已擬備通告，指明如租用人未能證明符合優惠資格，將遭「趕離場」不准使用租用的設施。據了解，在過往情況下，如職員發現租用者有濫用優惠收費情況，一般只要求事主在繳付差額後，准繼續使用。不過下月起，康文署將拒絕涉濫用優惠的租用人，透過補付差價繼續享用設施，而租用人被禁用場地後，亦不會獲發還場租。

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