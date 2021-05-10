市民遵社交措施　許樹昌指未有跡象變種病毒在社區大爆發：好好彩

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-10 11:37

新冠肺炎變種病毒流入社區，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（10日）在電台節目指，現時未見到有跡象，顯示變種病毒引起社區大爆發，坦言「好好彩」。他又指，早前政府要求全幢撤離有變種病毒個案的大廈居民，明白居民覺得行動過於謹慎，但若從公共衛生角度出發，由於變種病毒首次在社區發現，故認為相關做法可以理解。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

許樹昌表示，未見到有跡象顯示變種病毒引起社區大爆發，坦言「好好彩」，估計與市民佩戴口罩、仍有社交距離措施等有關。他表示，若因有大爆發而出現第五波疫情，後果將會很嚴重。

對於早前出現變種病毒個案的大廈，政府要求全幢撤離檢疫引來反對聲音，許樹昌表示，明白居民覺得行動過於謹慎，但若從公共衛生角度出發，由於今次是社區首次出現變種病毒，且當局要在緊急的情況下，根據有限資料做決定，故認為相關做法可以理解。

另外，政府早前要求全港外傭強制檢測，許樹昌指出，暫時只得小部份人驗出病毒，相信與本港社區首宗變種病毒患者的印度裔男子相關。

5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家

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另外，早前華大基因員工雖然已接種兩劑復必泰疫苗，但之後仍受到感染。許樹昌指出，接種疫苗後仍有機會受感染，但患者病徵不多且病毒量低，確診後亦未有感染他人，反映疫苗可減低風險。