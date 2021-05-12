蔡展鵬涉光顧無牌按摩店　消息：憲委級紀律聆訊須交公務員事務局

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-05-12 14:46

警務處國家安全處處長、警務處高級助理處長蔡展鵬，涉光顧無牌按摩店遇上警員查牌，現正休假接受調查。消息指，光顧無牌按摩店不涉刑事罪行，但或需接受紀律調查，檢視行為有無令警隊聲譽受辱。據了解，警隊憲委級人員，如涉紀律聆訊及處分，須交公務員事務局處理，並須安排職級高於受查人士的首長級人馬負責。 《香港01》正向公務員事務局、警務處查詢。

有資深警務人員指出，一般而言，警務人員違規行為，需由內部調查課先調查是否涉及刑事，如涉刑事須停職候查，若不涉刑事會展開紀律調查，檢視違反《警務手冊》中那些條例或程序，並會尋求律政司意見，以決定如何處分涉事警員，處分輕則警告，重則申斥、降職甚至革職。

但涉事人員達警司級或以上，即屬憲委級，展開紀律聆訊及處分，須交由交由公務員事務局處理。警隊憲委級人員，即由警司、高級警司、總警司、警務處助理處長、高級助理處長、副處長，以至處長，人事變動事宜受《公務人員（管理）命令》規管。

翻查資料，近年不涉刑事但受處分的警司人員，為2015年沙田美林邨老翁被襲致死案，警方誤拘及錯控一名名中度智障及自閉症人士，投訴警察課接獲投訴後，起初將11項指控界定為「並無過錯」或「無法證實」」，監警會不同意，並對涉事警司涉及「濫用職權」的指控，確認為「獲證明屬實」，該名警司須接受紀律覆檢。