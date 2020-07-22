國安法｜蔡展鵬任警隊國家安全處處長　管理層「新氣象」成形

本港警務處國家安全處於7月1日成立，原為警務處監管處處長的劉賜蕙升任為警務處副處長（國家安全），即同時設有三名副處長。最新一期警隊刊物《警聲》首度披露新管理團隊，顯示原助理處長（保安）蔡展鵬，已正式升任為國家安全處處長。隨國安處成立，警隊處長及首長級高級人員的數增至10人。

最新一期警隊刊物《警聲》披露新管理團隊，處長及首長級高級人員的人數增至10人。（《警聲》圖片）

《警聲》以跨頁「海報」介紹新管理團隊，並以「忠誠專業新氣象」為標題，以維港為背景，警務處處長鄧炳強坐在前排中央，三名副處長包括（行動）蕭澤頤、（管理）郭蔭庶、（國家安全）劉賜蕙均在前排，最右邊是人事及訓練處處長李建輝。

後排站立的五人當中，除行動處處長郭蔭庸外，其他3位均為新晉身管理層之列，包括監管處處長林曉彤、刑事及保安處處長袁旭健，及首次公開確認為國家安全處處長的蔡展鵬。餘下一人是財務、政務及策劃處處長譚惠儀。

翻查資料，蔡展鵬自1995年加入警隊，24年來主要負責保安情報和行動工作，鮮有露面，自2011年起連升，於2017年6月晉升為總警司，出任保安部副主管；於2019年1月擢升為助理處長，執掌保安部。蔡展鵬被視為隔代警務處處長大熱。