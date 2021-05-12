大埔那打素醫院79歲翁心臟停頓離世　咽喉內有紙巾　醫院報警調查

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-12 17:01

大埔那打素醫院出現病人離奇死亡案件。一名79歲患有長期病的老翁於5月7日入院，他一直情況穩定，但於5月10日被發現心臟停頓，經急救後情況惡化，於昨日中午離世。醫護人員在急救期間發現他的咽喉內有紙巾，醫院昨日已將事件向警方報告，並將個案呈報死因裁判官。

大埔那打素醫院一名79歲患有長期病的老翁情況穩定，但於5月10日被發現心臟停頓，經急救後情況持續惡化，於昨日中午離世。（資料圖片）

該院發言人稱，一名患有多種長期病患的79歲男病人，於5月7日入住內科病房接受治療。病人維生指數一直維持穩定，亦未見出現異常情況。5月10日清晨4時40分，病房職員發現接駁病人的心臟監察器發出警報聲響，檢查後發現病人心臟停頓，隨即為病人進行急救，並為病人插喉輸注氧氣。病人恢復心跳，惟其後情況持續惡化，於昨日中午離世。

由於醫護人員在急救期間發現病人咽喉內有紙巾，醫院昨日已將事件向警方報告，並會全力配合警方調查。院方對事件十分關注，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報事件，亦將有關個案呈報死因裁判官跟進。

醫院對事件深感難過，謹此再向家屬致以深切慰問。院方已向病人家屬講述事件經過，亦會繼續與他們保持密切溝通，提供所需支援。

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