大埔那打素醫院頭部受傷病人自行離院一小時後尋獲　病情嚴重不治

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-27 21:11

大埔那打素醫院上周六(24日)早上，有頭部受傷病人自行離院，當局報警後在區內一間商場發現其蹤跡，約一個小時後將其送返醫院，惟他當時情況嚴重，搶救後才恢復心跳和血壓，延至翌日凌晨不治。 那打素醫院指，已慰問病人家屬及解釋事件過程，將為家屬提供支援，院方亦已向醫管局通報事件，並將個案轉交死因裁判官跟進。

雅麗氏何妙齡那打素醫院上周六一名有頭部受傷病人自行離院，警方尋獲他後情況嚴重，搶救後延至翌日凌晨離世。（資料圖片）

死者發燒、嘔吐及跌傷入院

醫院管理局晚上表示，一名有長期病患的男病人，上周六（24日）清晨約5時，在家屬陪同下，由救護車送到雅麗氏何妙齡那打素醫院求診，他當時出現發燒、嘔吐及跌傷徵狀，醫護人員臨床診斷病人頭部受傷，安排病人接受腦部電腦掃描及X光檢查。

病人約一小時後完成檢查，獲安排在病人等候區等候入住內科病房。醫護人員早上6時45分視察病人及安排服藥，病人當時情況穩定，其陪同家屬已先行離開。惟在半小時後，急症室職員發現病人自行離開急症室，醫院保安員在院內搜索、通知家屬及報警。

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發現身處大埔商場 救護車上需搶救

警方其後接報，在大埔區一間商場內尋獲病人，病人由救護車送返那打素醫院急症室，救護車在8時25分抵埗。病人在救護車上情況嚴重，需要搶救，他在急症室接受急救後，恢復心跳及血壓，碰獲安排入住內科病房繼續接受治療，惟病人情況進一步惡化，翌日凌晨2時36分不治。

那打素醫院表示，院方已慰問病人家屬及解釋事件過程，會繼續保持密切溝通，提供所需支援。醫院亦已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告，並將個案轉交死因裁判官跟進。